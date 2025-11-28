بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر - عاجل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر - عاجل
بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T07:09+0000
2025-11-28T07:43+0000
مودي
فلاديمير بوتين
نارندرا مودي
روسيا
أخبار الهند اليوم
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".وأضاف الكرملين في البيان: "عقب المحادثات، سيتم اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الثنائية بين الوزارات والوثائق التجارية".وتابع: "ستكون هذه القضايا محور المحادثات مع الوفد الهندي برئاسة ناريندرا مودي، كما سيعقد الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن روسيا والهند تستعدان بنشاط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة في أوائل ديسمبر.وأضاف أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للهند تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية.موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر - عاجل

07:09 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 07:43 GMT 28.11.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".
وأضاف الكرملين في البيان: "عقب المحادثات، سيتم اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الثنائية بين الوزارات والوثائق التجارية".

وأردف الكرملين: "تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة، إذ تتيح فرصة لمناقشة شاملة لأجندة العلاقات الروسية الهندية الشاملة، وهي شراكة استراتيجية مميزة ومتميزة، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
لافروف: العلاقات مع الهند من أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية
17 نوفمبر, 16:39 GMT
وتابع: "ستكون هذه القضايا محور المحادثات مع الوفد الهندي برئاسة ناريندرا مودي، كما سيعقد الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن روسيا والهند تستعدان بنشاط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة في أوائل ديسمبر.

وقال أوشاكوف في مقابلة تلفزيونية: "نحن والجانب الهندي نستعد بنشاط للزيارة، ونأمل أن تكون مثمرة بكل معنى الكلمة... تم الاتفاق على المواعيد. سنعلن عنها رسميًا مع شركائنا الهنود، ولكن يمكنني القول إننا نتحدث عن أوائل ديسمبر".

وأضاف أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للهند تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية.
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
