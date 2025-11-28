https://sarabic.ae/20251128/بوتين-يقوم-بزيارة-دولة-إلى-الهند-يومي-4-و5-ديسمبر-بدعوة-من-مودي---عاجل--1107575413.html
بوتين يقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر - عاجل
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".وأضاف الكرملين في البيان: "عقب المحادثات، سيتم اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الثنائية بين الوزارات والوثائق التجارية".وتابع: "ستكون هذه القضايا محور المحادثات مع الوفد الهندي برئاسة ناريندرا مودي، كما سيعقد الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن روسيا والهند تستعدان بنشاط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة في أوائل ديسمبر.وأضاف أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للهند تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية.
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".
وأضاف الكرملين في البيان: "عقب المحادثات، سيتم اعتماد بيان مشترك وتوقيع عدد من الوثائق الثنائية بين الوزارات والوثائق التجارية".
وأردف الكرملين: "تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة، إذ تتيح فرصة لمناقشة شاملة لأجندة العلاقات الروسية الهندية الشاملة، وهي شراكة استراتيجية مميزة ومتميزة، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".
وتابع: "ستكون هذه القضايا محور المحادثات مع الوفد الهندي برئاسة ناريندرا مودي، كما سيعقد الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع الرئيسة الهندية دروبادي مورمو".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن روسيا والهند تستعدان بنشاط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة في أوائل ديسمبر.
وقال أوشاكوف في مقابلة تلفزيونية: "نحن والجانب الهندي نستعد بنشاط للزيارة، ونأمل أن تكون مثمرة بكل معنى الكلمة... تم الاتفاق على المواعيد. سنعلن عنها رسميًا مع شركائنا الهنود، ولكن يمكنني القول إننا نتحدث عن أوائل ديسمبر".
وأضاف أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للهند تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية.