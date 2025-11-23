https://sarabic.ae/20251123/موسكو-روسيا-والهند-تستعدان-لزيارة-ضخمة-ومهمة-لبوتين-في-أوائل-ديسمبر-1107417409.html
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن روسيا والهند تستعدان بنشاط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة في أوائل ديسمبر.
وقال أوشاكوف لصحفي قناة روسيا 1، بافيل زاروبين: "نحن والجانب الهندي نستعد بنشاط للزيارة، ونأمل أن تكون مثمرة بكل معنى الكلمة... تم الاتفاق على المواعيد. سنعلن عنها رسميًا مع شركائنا الهنود، ولكن يمكنني القول إننا نتحدث عن أوائل ديسمبر".وأشار أوشاكوف إلى أنه "الأهم من ذلك، هذه الزيارة تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء والرئيس الروسي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة مستفيضة للشؤون الثنائية والقضايا الدولية الملحة".ووصف أوشاكوف زيارة الرئيس الروسي المرتقبة إلى الهند بأنها بـ"الضخمة للغاية، لأنها تُسمى زيارة دولة".وكان لقائهما السابق قد عُقد في أغسطس/آب الماضي، عندما وصل جايشانكار إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.ويشارك في الاجتماع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.روسيا والهند تعرضان صاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت في معرض دبي للطيران 2025
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن روسيا والهند تستعدان بنشاط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة في أوائل ديسمبر.
وقال أوشاكوف لصحفي قناة روسيا 1، بافيل زاروبين: "نحن والجانب الهندي نستعد بنشاط للزيارة، ونأمل أن تكون مثمرة بكل معنى الكلمة... تم الاتفاق على المواعيد. سنعلن عنها رسميًا مع شركائنا الهنود، ولكن يمكنني القول إننا نتحدث عن أوائل ديسمبر".
وأضاف أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للهند تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية.
وأشار أوشاكوف إلى أنه "الأهم من ذلك، هذه الزيارة تتيح فرصة لتطبيق الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء والرئيس الروسي، بشأن اللقاء السنوي لمناقشة مستفيضة للشؤون الثنائية والقضايا الدولية الملحة".
ووصف أوشاكوف زيارة الرئيس الروسي المرتقبة إلى الهند بأنها بـ"الضخمة للغاية، لأنها تُسمى زيارة دولة".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الذي وصل إلى روسيا لحضور اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.
وكان لقائهما السابق قد عُقد في أغسطس/آب الماضي، عندما وصل جايشانكار إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.
ويشارك في الاجتماع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.