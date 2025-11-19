https://sarabic.ae/20251119/روسيا-والهند-تعرضان-صاروخ-براهموس-الأسرع-من-الصوت-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107275969.html
روسيا والهند تعرضان صاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت في معرض دبي للطيران 2025
حصري
في إطار المشاركة الدولية الواسعة في معرض دبي للطيران 2025، عرضت شركة "براهموس آيروسبيس"، وهي مشروع مشترك بين روسيا والهند، أحدث ابتكاراتها في مجال التسليح المتقدم، وعلى رأسها صاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت، الذي يعد من أبرز أنظمة الكروز في العالم.
وقال مدير التصدير والترويج للأسواق في شركة "براهموس آيروسبيس"، برافين باثاك، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "نسعى إلى تعزيز شراكاتنا في منطقة الشرق الأوسط
، وبالأخص مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، وأضاف: "يمكن للطرفين الاستفادة من القدرات التقنية العالية التي تقدمها منظومة "براهموس"، وهي نتاج العقول العلمية في بلدينا، الهند وروسيا".
وأوضح باثاك أن الصاروخ "براهموس"، وهو مشروع مشترك بين الهند وروسيا، طوّر حتى أصبح أفضل صاروخ كروز، وأسرع من الصوت في العالم"، مشيرًا إلى أن الصاروخ تم تركيبه بالفعل على سفن عدة تابعة للبحرية الهندية، كما نشر ضمن أنظمة الجيش الهندي وعلى مقاتلات "سو-30 إم كيه آي" بعدد كبير".
وأضاف: "بدأت الشركة بالفعل في تصدير النظام إلى دول صديقة، وتسعى الآن إلى توسيع شبكة التعاون مع دول المنطقة، مع اهتمام خاص بتطوير علاقات استراتيجية مع الإمارات".
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع نحو التعاون الدفاعي المتقدم بين الدول، خاصة في ظل تزايد الطلب على حلول تسليح فعالة وعالية الدقة في المنطقة.
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة
من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.
ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث أفاد مراسلنا في الإمارات، أن المعرض يستقطب وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.
كما يوفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة
.