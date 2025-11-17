https://sarabic.ae/20251117/روستيك-تكشف-عن-قدرات-خارقة-للأسلحة-الروسية-بمعرض-دبي-للطيران-2025-1107214786.html

"روستيك" تكشف عن قدرات خارقة للأسلحة الروسية بمعرض دبي للطيران 2025

"روستيك" تكشف عن قدرات خارقة للأسلحة الروسية بمعرض دبي للطيران 2025

قال سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيك" الروسية، إن المؤسسة تحرص على المشاركة في معرض دبي للطيران الذي يمثل منصة مرموقة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الإثنين، قال فيه إن هذه المناسبة تمثل فرصة مميزة للتواصل مع الشركاء وعرض التقنيات الروسية المتقدمة أمام جمهور واسع من المتخصصين وصناع القرار.ولفت إلى أن دبي شهدت أول عرض خارجي للطائرة "إم سي - 21" في إحدى الدورات السابقة من المعرض، مشيرا إلى أن الطائرة كان يتم تطويرها ضمن تعاون دولي وأصبحت اليوم تنتج بالكامل داخل روسيا التي تستكمل اختباراتها استعدادا لإنتاجها على نطاق واسع.وتابع تشيميزوف: "نعرض هذا العام عددا من الأنظمة الجديدة وأبرزها النسخة المطورة من الطائرة "ياك - 130" المخصص لمهام التدريب والقتال، إضافة إلى مروحيات "أنسات" الخفيفة متحددة المهام المزودة بمحركات "في كيه - 650" الروسية".وأردف: "كما شهدت هذه الدورة عرض جديد للمقاتلة المتطورة "سو - 57" من الجيل الخامس، التي تمثل إحدى أبرز التقنيات التي تعرضها روستيك في دبي، مشيرا إلى أنها نجحت في ظروف التشغيل القتالي سواء فيما يتعلق بالتخفي أو القوة النارية وذلك خلال مشاركتها في عروض جوية بالصين والهند قبل وصولها إلى الإمارات.وأضاف سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيك": "نعرض عشرات النماذج من منتجاتنا الدفاعية التي يتم تطويرها بواسطة العديد من الشركات الروسية وتشمل أيضا المروحية الهجومية "كا - 52" وطائرة النقل الثقيلة "إل - 76" ومروحية الإطفاء "كا - 32" ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير- إس إم دي إي".ولفت إلى أن فريق الفرسان الروس يشارك في عروض جوية بمقاتلات "سو - 30" و"سو - 35".أكد تشيميزوف أن تصدير التقنيات الروسية المتطورة يمثل جانبا محوريا في الاقتصاد الوطني وفي مكانة روسيا عالميا، مشيرا إلى أن الأسلحة الروسية تتميز بجودتها وموثوقيتها وفعاليتها التي تمنحها سمعة عالمية قوية، مشيرا إلى أنه تم إبرام 30 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 230 مليار دولار خلال الـ 25 عاما الماضية.وتابع: "محفظة الطلبات الحالية بلغت نحو 60 مليار دولار، بينما تستخدم الأسلحة الروسية أكثر من 120 دولة حول العالم"، مشيرا إلى أن استراتيجية موسكو الجديدة تهدف إلى احتفاظ روسيا بالمرتبة الثانية بين أكبر مصدري الأسلحة عالميا حتى 2036، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد أبرز الأسواق التي تستهدفها روسيا.وتابع: "يستحوذ الشرق الأوسط على ما يقرب من نصف صفقات السلاح الروسي التي تشمل أنظمة الدفاع الجوي وطائرات ومركبات قتالية وأنظمة مضادة للدبابات وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى"، مشيرا إلى أن التعاون العسكري التقني بين روسيا ودول المنطقة يشمل تصدير الأسلحة ونقل تكنولوجيا التصنيع بما يسمح لهذه الدول بتصنيع تلك الأسلحة محليا.وتابع: "ما نعرضه يمثل حلولا مطورة تؤكدها النسخة المطورة من منظومة "بانتسير" التي تخلت عن المدافع بما سمح بتزويدها بـ 48 صاروخا صغيرا يمكن استخدامه ضد مختلف الأهداف الجوية التي تشمل الطائرات المسيرة".وتابع: "الأنظمة الروسية تحظى بتقدير واسع في الشرق الأوسط، وأبرزها بانتسر وكورنيت و"توس - 1" والعربات المدرعة لأنها تجمع بين القوة والموثوقية".

