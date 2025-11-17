عربي
لحظة وصول مروحية "التمساح" الروسية المطورة إلى دبي
لحظة وصول مروحية "التمساح" الروسية المطورة إلى دبي
لحظة وصول مروحية "التمساح" الروسية المطورة إلى دبي
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "فرتوليوتي روسيي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، عن وصول مروحياتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض دبي للطيران "دبي إيرشو... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T11:18+0000
2025-11-17T11:18+0000
سلاح روسيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107187997_92:0:1840:983_1920x0_80_0_0_165b36aad32ff49aead0de558e62abd6.png
وظهرت المروحيات الروسية، من طراز "أنسات" و"كا 32 أيه 11 إم"، لحظة خروجها من طائرة الشحن العسكرية "إيل-76"، استعدادًا لعرضها على الساحة الخارجية المخصصة للشركة.وتشهد نسخة هذا العام حدثًا بارزًا يتمثل في العرض العالمي الأول للمروحية الروسية "أنسات" بنسختها المحلية بالكامل ضمن جهود الاستعاضة عن المكونات المستوردة، حيث تقدَّم للمرة الأولى أمام جمهور دولي واسع بوصفها نموذجًا للتقدم التقني في قطاع المروحيات الروسي.وتشارك أيضًا المروحية "كا 32 أيه 11 إم"، وهي النسخة الأحدث من المروحية المتعددة المهام الشهيرة عالمياً والمعروفة بـ"التمساح"، المعروفة بقدراتها العالية في مكافحة الحرائق وتنفيذ عمليات الإنقاذ، مع الإشارة إلى أن جميع أنظمتها ومكوناتها من تصنيع روسي بالكامل.وقال نيكولاي كوليسوف، المدير العام لـ"فرتوليوتي روسيي"، إن المشاركة في معرض دبي للطيران باتت تقليدًا سنويًا للشركة، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة مهمة لعرض أحدث منتجات قطاع الطيران الروسي، وبحث فرص التعاون مع الشركاء الدوليين.وتستعد الشركة لأيام مكثفة من العروض والاجتماعات واستعراض أحدث التطويرات الروسية في مجال صناعة المروحيات.روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107187997_310:0:1621:983_1920x0_80_0_0_4d93eac6fb67c45b22849205ee45a6c9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

لحظة وصول مروحية "التمساح" الروسية المطورة إلى دبي

11:18 GMT 17.11.2025
© Sputnikمروحية كا 32 أيه 11 إم تتوجه لمعرض دبي للطيران 2025
مروحية كا 32 أيه 11 إم تتوجه لمعرض دبي للطيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت شركة "فرتوليوتي روسيي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، عن وصول مروحياتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض دبي للطيران "دبي إيرشو 2025"، أحد أكبر معارض الطيران في العالم.
وظهرت المروحيات الروسية، من طراز "أنسات" و"كا 32 أيه 11 إم"، لحظة خروجها من طائرة الشحن العسكرية "إيل-76"، استعدادًا لعرضها على الساحة الخارجية المخصصة للشركة.
وتشهد نسخة هذا العام حدثًا بارزًا يتمثل في العرض العالمي الأول للمروحية الروسية "أنسات" بنسختها المحلية بالكامل ضمن جهود الاستعاضة عن المكونات المستوردة، حيث تقدَّم للمرة الأولى أمام جمهور دولي واسع بوصفها نموذجًا للتقدم التقني في قطاع المروحيات الروسي.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"التمساح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
12 فبراير, 04:40 GMT
وتشارك أيضًا المروحية "كا 32 أيه 11 إم"، وهي النسخة الأحدث من المروحية المتعددة المهام الشهيرة عالمياً والمعروفة بـ"التمساح"، المعروفة بقدراتها العالية في مكافحة الحرائق وتنفيذ عمليات الإنقاذ، مع الإشارة إلى أن جميع أنظمتها ومكوناتها من تصنيع روسي بالكامل.
وقال نيكولاي كوليسوف، المدير العام لـ"فرتوليوتي روسيي"، إن المشاركة في معرض دبي للطيران باتت تقليدًا سنويًا للشركة، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة مهمة لعرض أحدث منتجات قطاع الطيران الروسي، وبحث فرص التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأضاف: "من الطبيعي أن تكون أولى العروض الخارجية لمروحية أنسات المحدثة في معرض بحجم دبي إيرشو".

وتستعد الشركة لأيام مكثفة من العروض والاجتماعات واستعراض أحدث التطويرات الروسية في مجال صناعة المروحيات.
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
