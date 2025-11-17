https://sarabic.ae/20251117/لحظة-وصول-مروحية-التمساح-الروسية-المطورة-إلى-دبي-1107189940.html
لحظة وصول مروحية "التمساح" الروسية المطورة إلى دبي
سبوتنيك عربي
وظهرت المروحيات الروسية، من طراز "أنسات" و"كا 32 أيه 11 إم"، لحظة خروجها من طائرة الشحن العسكرية "إيل-76"، استعدادًا لعرضها على الساحة الخارجية المخصصة للشركة.وتشهد نسخة هذا العام حدثًا بارزًا يتمثل في العرض العالمي الأول للمروحية الروسية "أنسات" بنسختها المحلية بالكامل ضمن جهود الاستعاضة عن المكونات المستوردة، حيث تقدَّم للمرة الأولى أمام جمهور دولي واسع بوصفها نموذجًا للتقدم التقني في قطاع المروحيات الروسي.وتشارك أيضًا المروحية "كا 32 أيه 11 إم"، وهي النسخة الأحدث من المروحية المتعددة المهام الشهيرة عالمياً والمعروفة بـ"التمساح"، المعروفة بقدراتها العالية في مكافحة الحرائق وتنفيذ عمليات الإنقاذ، مع الإشارة إلى أن جميع أنظمتها ومكوناتها من تصنيع روسي بالكامل.وقال نيكولاي كوليسوف، المدير العام لـ"فرتوليوتي روسيي"، إن المشاركة في معرض دبي للطيران باتت تقليدًا سنويًا للشركة، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة مهمة لعرض أحدث منتجات قطاع الطيران الروسي، وبحث فرص التعاون مع الشركاء الدوليين.وتستعد الشركة لأيام مكثفة من العروض والاجتماعات واستعراض أحدث التطويرات الروسية في مجال صناعة المروحيات.روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
أعلنت شركة "فرتوليوتي روسيي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، عن وصول مروحياتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض دبي للطيران "دبي إيرشو 2025"، أحد أكبر معارض الطيران في العالم.
وظهرت المروحيات الروسية، من طراز "أنسات" و"كا 32 أيه 11 إم"، لحظة خروجها من طائرة الشحن العسكرية "إيل-76"، استعدادًا لعرضها على الساحة الخارجية المخصصة للشركة.
وتشهد نسخة هذا العام حدثًا بارزًا يتمثل في العرض العالمي الأول للمروحية الروسية "أنسات" بنسختها المحلية بالكامل ضمن جهود الاستعاضة عن المكونات المستوردة، حيث تقدَّم للمرة الأولى أمام جمهور دولي واسع بوصفها نموذجًا للتقدم التقني في قطاع المروحيات الروسي.
وتشارك أيضًا المروحية "كا 32 أيه 11 إم"، وهي النسخة الأحدث من المروحية المتعددة المهام الشهيرة عالمياً والمعروفة بـ"التمساح"، المعروفة بقدراتها العالية في مكافحة الحرائق وتنفيذ عمليات الإنقاذ، مع الإشارة إلى أن جميع أنظمتها ومكوناتها من تصنيع روسي بالكامل.
وقال نيكولاي كوليسوف، المدير العام لـ"فرتوليوتي روسيي"، إن المشاركة في معرض دبي للطيران باتت تقليدًا سنويًا للشركة، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة مهمة لعرض أحدث منتجات قطاع الطيران الروسي، وبحث فرص التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأضاف: "من الطبيعي أن تكون أولى العروض الخارجية لمروحية أنسات المحدثة في معرض بحجم دبي إيرشو".
وتستعد الشركة لأيام مكثفة من العروض والاجتماعات واستعراض أحدث التطويرات الروسية في مجال صناعة المروحيات.