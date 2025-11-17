https://sarabic.ae/20251117/روسيا-بصدد-إجراء-محادثات-مع-دول-عدة-بشأن-توريد-مقاتلة-سو-57-1107183574.html
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تعتزم إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة الجيل...
وقال شوغاييف لوكالة "سبوتنيك"، خلال "معرض دبي للطيران" (دبي أيرشو 2025)، بأنه "يخطط، على هامش فعاليات هذا المعرض، لإجراء محادثات مع دول عدة أجنبية بشأن توريد طائرات "سو-57"، حيث سيتم خلاله إجراء عروض تحليق لهذه الطائرة".وتم تصميم "سو-57" لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية، يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
08:33 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 08:38 GMT 17.11.2025)
أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تعتزم إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".
وقال شوغاييف لوكالة "سبوتنيك"، خلال "معرض دبي للطيران" (دبي أيرشو 2025)، بأنه "يخطط، على هامش فعاليات هذا المعرض، لإجراء محادثات مع دول عدة أجنبية بشأن توريد طائرات "سو-57"، حيث سيتم خلاله إجراء عروض تحليق لهذه الطائرة".
وأضاف أن مقاتلة "سو-57" متعددة المهام وهي منتج عسكري عالي التقنية، طورته جهات متعددة، ويتطلب إنتاجها تنسيقًا دقيقًا بين هذه الجهات، بالإضافة إلى تدريب عالي الجودة للمتخصصين في مختلف المجالات، ويوجد حاليًا اهتمام كبير، من دول أجنبية، بهذه المقاتلة.
وتم تصميم "سو-57" لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية، يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.