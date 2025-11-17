عربي
القوات الروسية تحرر ثلاث بلدات جديدة في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
سبوتنيك عربي
أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تعتزم إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة الجيل... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال شوغاييف لوكالة "سبوتنيك"، خلال "معرض دبي للطيران" (دبي أيرشو 2025)، بأنه "يخطط، على هامش فعاليات هذا المعرض، لإجراء محادثات مع دول عدة أجنبية بشأن توريد طائرات "سو-57"، حيث سيتم خلاله إجراء عروض تحليق لهذه الطائرة".وتم تصميم "سو-57" لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية، يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"

08:33 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 08:38 GMT 17.11.2025)
المقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تعتزم إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".
وقال شوغاييف لوكالة "سبوتنيك"، خلال "معرض دبي للطيران" (دبي أيرشو 2025)، بأنه "يخطط، على هامش فعاليات هذا المعرض، لإجراء محادثات مع دول عدة أجنبية بشأن توريد طائرات "سو-57"، حيث سيتم خلاله إجراء عروض تحليق لهذه الطائرة".
مقاتلة سو- 57 إي من الجيل الخامس متعددة المهام في معرض الصين الجوي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
الهند تدرس مقترحا روسيا لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها
18 فبراير, 04:03 GMT
وأضاف أن مقاتلة "سو-57" متعددة المهام وهي منتج عسكري عالي التقنية، طورته جهات متعددة، ويتطلب إنتاجها تنسيقًا دقيقًا بين هذه الجهات، بالإضافة إلى تدريب عالي الجودة للمتخصصين في مختلف المجالات، ويوجد حاليًا اهتمام كبير، من دول أجنبية، بهذه المقاتلة.
وتم تصميم "سو-57" لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية، يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.
