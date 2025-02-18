https://sarabic.ae/20250218/الهند-تدرس-مقترحا-روسيا-لإنتاج-مقاتلة-الجيل-الخامس-سو-57-على-أراضيها-1097894698.html
الهند تدرس مقترحا روسيا لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها
الهند تدرس مقترحا روسيا لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها
سبوتنيك عربي
صرح مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني "ديمتري شوغاييف"، اليوم الثلاثاء، بأن الهند تدرس مسألة تنظيم إنتاج مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T04:03+0000
2025-02-18T04:03+0000
2025-02-18T04:04+0000
سو-57
أخبار الهند اليوم
روسيا
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أبوظبي - سبوتنيك. وقال شوغاييف على هامش معرض "آيدكس 2025" ردا على سؤال حول كيفية رد فعل الجانب الهندي على الاقتراح الروسي: "إنهم يدرسون المسألة على أي حال".وفي وقت سابق، أعلن مدير عام شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف، أن روسيا أبدت استعدادها للتعاون مع الهند في مشروع مقاتلة الجيل الخامس "سو- 57 "، بما في ذلك الإنتاج المشترك.وتعد "سو 57" واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وتجسد التكنولوجيا العسكرية الروسية المتقدمة.والطائرة الحربية "سو 57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتعد أحدث مقاتلة روسية، وهي تختلف عن الطائرات من الأجيال السابقة بالقدرة على التمويه العالية وأجهزتها الحديثة والطلاء الممتص للموجات اللاسلكية، وتحليق المقاتلة بسرعة فوق صوتية.يذكر أن معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025 يقام في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري.
https://sarabic.ae/20250213/1097740342.html
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سو-57, أخبار الهند اليوم, روسيا
سو-57, أخبار الهند اليوم, روسيا
الهند تدرس مقترحا روسيا لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها
04:03 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 04:04 GMT 18.02.2025)
صرح مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني "ديمتري شوغاييف"، اليوم الثلاثاء، بأن الهند تدرس مسألة تنظيم إنتاج مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" على أراضيها.
أبوظبي - سبوتنيك. وقال شوغاييف على هامش معرض "آيدكس 2025" ردا على سؤال حول كيفية رد فعل الجانب الهندي على الاقتراح الروسي: "إنهم يدرسون المسألة على أي حال".
وفي وقت سابق، أعلن مدير عام شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف، أن روسيا أبدت استعدادها للتعاون مع الهند في مشروع مقاتلة الجيل الخامس "سو- 57 "، بما في ذلك الإنتاج المشترك.
وأشار ميخييف إلى أن الاقتراحات الروسية تشمل توريد الطائرات الجاهزة وكذلك المساعدة في تطوير المقاتلة الهندية من الجيل الخامس.
وتعد "سو 57" واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وتجسد التكنولوجيا العسكرية الروسية المتقدمة.
والطائرة الحربية "سو 57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتعد أحدث مقاتلة روسية، وهي تختلف عن الطائرات من الأجيال السابقة بالقدرة على التمويه العالية وأجهزتها الحديثة والطلاء الممتص للموجات اللاسلكية، وتحليق المقاتلة بسرعة فوق صوتية.
يذكر أن معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025 يقام في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري.