نيودلهي تكمل الاستعدادات النهائية لاستقبال الرئيس الروسي بمراسم رسمية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن العاصمة الهندية نيودلهي تستكمل آخر الاستعدادات لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم رسمية أمام قصر الرئاسة.
وأشار المراسل إلى أنه تم رفع أعلام روسيا والهند في الساحة وتجهيز منصة صغيرة للقادة، فيما يجري حالياً الانتهاء من ترتيب وإصلاح السجاد الأحمر المخصص للمراسم.
ووصل الرئيس الروسي إلى الهند أمس في زيارة دولة رسمية تستمر يومين،
ومن المقرر أن تُقام صباح الجمعة مراسم استقبال رسمية في الساحة أمام القصر، يشارك فيها كل من رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس وزرائها ناريندرا مودي.
ماذا نعرف عن مكان اللقاء؟
يُعد قصر الرئاسة "راشتراباتي بهافان"، المقر الرسمي لرئيس الهند، ويشكل قلب المجمع الإداري في نيودلهي. بُني القصر عام 1929 كمقر لنائب الملك البريطاني في الهند، وفق تصميم المعماري الإنجليزي إدوين لوتينز.
ويمثل القصر مثالاً للعمارة المعروفة أحياناً بالأسلوب الأنغلو-هندي، حيث يجمع بين العظمة والديكور المشرق المستوحى من الأقواس والقباب الشرقية، وتبلغ إجمالي مساحة المجمع 132 هكتاراً.
في الساحة أمام القصر، يرتفع عمود جايبور، وهو هدية من حاكم إمارة جايبور لنائب الملك البريطاني في الهند. وعلى الجانب المقابل تمتد الحديقة الخالدة، المعروفة سابقاً باسم الحديقة المغولية، والتي تمزج في تصميمها بين الأساليب الشرقية والأوروبية، وتضم بركاً وقنوات وشلالات نافورة، إضافة إلى مساحات خضراء وممرات مرصوفة وأسرة زهور.