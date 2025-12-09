بعد تصريحات ترامب... زيلينسكي يزعم استعداده لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251209/بعد-تصريحات-ترامب-زيلينسكي-يزعم-استعداده-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-البلاد-1107995304.html
بعد تصريحات ترامب... زيلينسكي يزعم استعداده لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد
بعد تصريحات ترامب... زيلينسكي يزعم استعداده لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لإجراء تغييرات تشريعية من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T20:02+0000
2025-12-09T20:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وزعم زيلينسكي خلال مقابلة أنه "مستعد دائما للانتخابات".وتابع: "أطلب من نوابنا إعداد مقترحات تشريعية بشأن إمكانية تعديل الإطار التشريعي وقانون الانتخابات أثناء الأحكام العرفية".يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة حالة الحرب والتعبئة العامة، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة". وفي فبراير/شباط، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وادعى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمقبوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
https://sarabic.ae/20251209/ترامب-حان-الوقت-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-أوكرانيا-1107972787.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بعد تصريحات ترامب... زيلينسكي يزعم استعداده لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد

20:02 GMT 09.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لإجراء تغييرات تشريعية من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الوقت قد حان لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
وزعم زيلينسكي خلال مقابلة أنه "مستعد دائما للانتخابات".

وأضاف: "أطلب الآن من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتي، ربما مع زملائنا الأوروبيين، على ضمان أمن الانتخابات. أوكرانيا ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات خلال الـ60-90 يوما المقبلة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
11:28 GMT
وتابع: "أطلب من نوابنا إعداد مقترحات تشريعية بشأن إمكانية تعديل الإطار التشريعي وقانون الانتخابات أثناء الأحكام العرفية".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".

يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة حالة الحرب والتعبئة العامة، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة". وفي فبراير/شباط، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وادعى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала