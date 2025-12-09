https://sarabic.ae/20251209/بعد-تصريحات-ترامب-زيلينسكي-يزعم-استعداده-لإجراء-انتخابات-رئاسية-في-البلاد-1107995304.html
بعد تصريحات ترامب... زيلينسكي يزعم استعداده لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لإجراء تغييرات تشريعية من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
وزعم زيلينسكي خلال مقابلة أنه "مستعد دائما للانتخابات".وتابع: "أطلب من نوابنا إعداد مقترحات تشريعية بشأن إمكانية تعديل الإطار التشريعي وقانون الانتخابات أثناء الأحكام العرفية".يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة حالة الحرب والتعبئة العامة، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة". وفي فبراير/شباط، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وادعى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمقبوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
وزعم زيلينسكي خلال مقابلة أنه "مستعد دائما للانتخابات".
وأضاف: "أطلب الآن من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتي، ربما مع زملائنا الأوروبيين، على ضمان أمن الانتخابات. أوكرانيا ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات خلال الـ60-90 يوما المقبلة".
وتابع: "أطلب من نوابنا إعداد مقترحات تشريعية بشأن إمكانية تعديل الإطار التشريعي وقانون الانتخابات أثناء الأحكام العرفية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة حالة الحرب والتعبئة العامة، وصرح زيلينسكي بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة". وفي فبراير/شباط، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وادعى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.