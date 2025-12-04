https://sarabic.ae/20251204/بوتين-روسيا-ستحرر-دونباس-ونوفوروسيا-بجميع-الأحول-سواء-بالوسائل-العسكرية-أو-بغير-ذلك--1107799736.html
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول سواء بالوسائل العسكرية أو بغير ذلك. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T06:59+0000
2025-12-04T06:59+0000
2025-12-04T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_413183f73167e084155a4f63a19c695c.jpg
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "إما أن نحرر هذه الأراضي بالقوة، أو أن تغادرها القوات الأوكرانية وتتوقف عن قتل الناس".وأضاف بوتين: "قلنا لأوكرانيا، وللقوات الأوكرانية على الفور: الشعب لا يريد العيش معكم، لقد أجروا استفتاء وصوتوا للاستقلال. انسحبوا، ولن يكون هناك أي عمل عسكري. لا، إنهم يفضلون القتال. حسنا، لقد طفح الكيل الآن".وأشار بوتين إلى أن "التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة ليس بالمهمة السهلة".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع ويتكوف وكوشنر، استمرت لأكثر من 3 ساعات، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبرالكرملين: روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة في الشؤون الدولية
https://sarabic.ae/20251203/فيدان-أردوغان-يواصل-اتصالاته-مع-بوتين-وزعماء-أوروبيين-بشأن-أوكرانيا-1107786841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107249381_164:0:2796:1974_1920x0_80_0_0_d7b5fdfdac9708e60c58dddb38c3ba46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
بوتين: روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول بالوسائل العسكرية أو بغيرها
06:59 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 07:33 GMT 04.12.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحول سواء بالوسائل العسكرية أو بغير ذلك.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "إما أن نحرر هذه الأراضي بالقوة، أو أن تغادرها القوات الأوكرانية
وتتوقف عن قتل الناس".
وأضاف بوتين: "قلنا لأوكرانيا، وللقوات الأوكرانية على الفور: الشعب لا يريد العيش معكم، لقد أجروا استفتاء وصوتوا للاستقلال. انسحبوا، ولن يكون هناك أي عمل عسكري. لا، إنهم يفضلون القتال. حسنا، لقد طفح الكيل الآن".
وأشار بوتين إلى أن "التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة
ليس بالمهمة السهلة".
واختتم بوتين حديثه، قائلا: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنا متأكد من ذلك، يسعى بصدق إلى إيجاد حل توافقي للمشكلة الأوكرانية".
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الفائت، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في الكرملين.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع ويتكوف وكوشنر
، استمرت لأكثر من 3 ساعات، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".
وكان المكتب الصحفي للكرملين أعلن، في يوليو/تموز الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 4 و5 ديسمبر".