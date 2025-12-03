عربي
https://sarabic.ae/20251203/ترامب-لقاء-ويتكوف-وكوشنر-مع-بوتين-كان-جيدا-للغاية-1107793492.html
ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين كان "جيدا للغاية"
ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين كان "جيدا للغاية"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللقاء الذي جمع مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو جرى "بشكل جيد للغاية". 03.12.2025
2025-12-03T22:21+0000
2025-12-03T22:23+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_d61e4bf99da62d26912a6b0f4e15c8b7.jpg
وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "الرئيس بوتين عقد أمس اجتماعاً ممتازاً مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف".وأوضح الرئيس الأمريكي أن ويتكوف وكوشنر، عقب المباحثات، عبّرا عن قناعتهما بأن موسكو ترغب في إنهاء الصراع.ومع ذلك، أقرّ ترامب بأنه لا يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه نتائج المحادثات في الكرملين، قائلاً: "ما الذي سيخرج من هذا اللقاء؟ لا أستطيع أن أخبركم، فالتانغو يحتاج إلى اثنين".وجدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لم تعد تنفق الأموال على دعم أوكرانيا، مضيفاً أن البلاد "كانت تتعرض للسرقة" في عهد الرئيس السابق جو بايدن.وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ويتكوف وكوشنر أطلعا ترامب على نتائج محادثاتهما مع بوتين، واصفين إياها بأنها "شاملة وبنّاءة"، كما تم إبلاغ الجانب الأوكراني بمضامين المباحثات.مباحثات الخمس ساعاتواستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللقاء الذي جمع مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو جرى "بشكل جيد للغاية".
وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "الرئيس بوتين عقد أمس اجتماعاً ممتازاً مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف".
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني
11:44 GMT
وأوضح الرئيس الأمريكي أن ويتكوف وكوشنر، عقب المباحثات، عبّرا عن قناعتهما بأن موسكو ترغب في إنهاء الصراع.
ومع ذلك، أقرّ ترامب بأنه لا يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه نتائج المحادثات في الكرملين، قائلاً: "ما الذي سيخرج من هذا اللقاء؟ لا أستطيع أن أخبركم، فالتانغو يحتاج إلى اثنين".
وجدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لم تعد تنفق الأموال على دعم أوكرانيا، مضيفاً أن البلاد "كانت تتعرض للسرقة" في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ويتكوف وكوشنر أطلعا ترامب على نتائج محادثاتهما مع بوتين، واصفين إياها بأنها "شاملة وبنّاءة"، كما تم إبلاغ الجانب الأوكراني بمضامين المباحثات.

مباحثات الخمس ساعات

واستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.
