إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251203/إعلام-أمريكي-ملامح-ويتكوف-أمام-بوتين-تختلف-عنها-أمام-الوفد-الأوكراني-1107772066.html
إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني
إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ظهر أكثر ابتهاجا وسعادة خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مقارنة... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T11:44+0000
2025-12-03T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107771616_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_67cf1128057541bd9e30fb9434c07aea.jpg
وكتب مراسل تلك الوسائل على منصة "إكس": "ستيف ويتكوف، الجالس قبالة بوتين، يبتسم ابتسامة عريضة، حليق الذقن، ويستمع بانتباه".عقدت، يوم الأحد الماضي مفاوضات بين وفدين أوكراني وأمريكي في فلوريدا، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف.وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي".وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".وصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديوبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
https://sarabic.ae/20251203/الكرملين-ينفي-رفض-بوتين-خطة-السلام-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1107768534.html
https://sarabic.ae/20251202/المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-يصف-موسكو-بالمدينة-المذهلة-1107743023.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
الأخبار
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني

11:44 GMT 03.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين
 المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ظهر أكثر ابتهاجا وسعادة خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مقارنة بمفاوضاته مع المسؤولين الأوكرانيين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لبحث مقترحات السلام بشأن أوكرانيا.
وكتب مراسل تلك الوسائل على منصة "إكس": "ستيف ويتكوف، الجالس قبالة بوتين، يبتسم ابتسامة عريضة، حليق الذقن، ويستمع بانتباه".

وتابع: "ستيف ويتكوف، الجالس أمام الأوكرانيين في ميامي (خلال محادثات 30 نوفمبر)، غير حليق الذقن وغير مرتب. جاد، يتجنب التواصل البصري ولا يبتسم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
الكرملين ينفي رفض بوتين خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا
09:48 GMT
عقدت، يوم الأحد الماضي مفاوضات بين وفدين أوكراني وأمريكي في فلوريدا، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الثلاثاء، في الكرملين كلا من مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يصف موسكو بالمدينة المذهلة
أمس, 18:46 GMT
وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي".
وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".
وصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
© 2025 Sputnik
