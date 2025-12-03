https://sarabic.ae/20251203/إعلام-أمريكي-ملامح-ويتكوف-أمام-بوتين-تختلف-عنها-أمام-الوفد-الأوكراني-1107772066.html
إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني
وكتب مراسل تلك الوسائل على منصة "إكس": "ستيف ويتكوف، الجالس قبالة بوتين، يبتسم ابتسامة عريضة، حليق الذقن، ويستمع بانتباه".عقدت، يوم الأحد الماضي مفاوضات بين وفدين أوكراني وأمريكي في فلوريدا، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف.وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي".وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".وصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديوبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ظهر أكثر ابتهاجا وسعادة خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مقارنة بمفاوضاته مع المسؤولين الأوكرانيين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لبحث مقترحات السلام بشأن أوكرانيا.
وكتب مراسل تلك الوسائل على منصة "إكس": "ستيف ويتكوف، الجالس قبالة بوتين، يبتسم ابتسامة عريضة، حليق الذقن، ويستمع بانتباه
وتابع: "ستيف ويتكوف، الجالس أمام الأوكرانيين في ميامي (خلال محادثات 30 نوفمبر)، غير حليق الذقن وغير مرتب. جاد، يتجنب التواصل البصري ولا يبتسم".
عقدت، يوم الأحد الماضي مفاوضات بين وفدين أوكراني وأمريكي في فلوريدا، وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الثلاثاء، في الكرملين كلا من مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.
وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي".
وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".
وصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".