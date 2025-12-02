https://sarabic.ae/20251202/كانت-محادثات-بوتن-مع-ويتكوف-وكوشنر-مفيدة-وبناءة---أوشاكوف-1107755042.html

أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة

أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة

سبوتنيك عربي

وصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T21:57+0000

2025-12-02T21:57+0000

2025-12-02T22:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107751797_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_4db5571f1723aa40bc36ea342cd54495.jpg

وقال أوشاكوف للصحفيين: "كانت المحادثات مفيدة للغاية، بنّاءة، ومضامينها واسعة"، مؤكدًا أن اللقاء الذي استضافه الكرملين مساء الثلاثاء استمر نحو خمس ساعات، وليس "خمس دقائق".وحضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف والمبعوث الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف.بوتين يوجّه رسائل لترامبوقال أوشاكوف إن الرئيس الروسي نقل عبر ويتكوف وكوشنر "تحيات ودّية" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى "عدد من الإشارات السياسية المهمة"، التي قال إن الطرفين الأمريكيين سجّلاها.وأوضح أوشاكوف أن المحادثات ركّزت على جوهر الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، وليس على الصياغات التفصيلية. وقال: "لم نناقش صياغات محددة أو مقترحات تفصيلية، بل الجوهر الذي تستند إليه الوثائق الأمريكية".وأشار إلى أن بوتين ويتكوف بحثا آفاق التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، مؤكدًا: "أهم ما في الأمر أن الجانبين أعلنا استعدادهما لمواصلة العمل المشترك لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد"."مواصلة الاتصالات"وأضاف أوشاكوف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مستوى المساعدين والممثلين على "مواصلة الاتصالات"، مشيرًا إلى أن التواصل سيستمر خصوصًا مع ويتكوف وكوشنر.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.

https://sarabic.ae/20251202/انتهاء-المفاوضات-بين-الرئيس-بوتين-وستيف-ويتكوف-1107754673.html

https://sarabic.ae/20251202/خبير-تقارب-أمريكي---روسي-يدفع-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1107751998.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم