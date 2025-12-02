https://sarabic.ae/20251202/كانت-محادثات-بوتن-مع-ويتكوف-وكوشنر-مفيدة-وبناءة---أوشاكوف-1107755042.html
أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة
أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة
سبوتنيك عربي
وصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T21:57+0000
2025-12-02T21:57+0000
2025-12-02T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107751797_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_4db5571f1723aa40bc36ea342cd54495.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "كانت المحادثات مفيدة للغاية، بنّاءة، ومضامينها واسعة"، مؤكدًا أن اللقاء الذي استضافه الكرملين مساء الثلاثاء استمر نحو خمس ساعات، وليس "خمس دقائق".وحضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف والمبعوث الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف.بوتين يوجّه رسائل لترامبوقال أوشاكوف إن الرئيس الروسي نقل عبر ويتكوف وكوشنر "تحيات ودّية" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى "عدد من الإشارات السياسية المهمة"، التي قال إن الطرفين الأمريكيين سجّلاها.وأوضح أوشاكوف أن المحادثات ركّزت على جوهر الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، وليس على الصياغات التفصيلية. وقال: "لم نناقش صياغات محددة أو مقترحات تفصيلية، بل الجوهر الذي تستند إليه الوثائق الأمريكية".وأشار إلى أن بوتين ويتكوف بحثا آفاق التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، مؤكدًا: "أهم ما في الأمر أن الجانبين أعلنا استعدادهما لمواصلة العمل المشترك لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد"."مواصلة الاتصالات"وأضاف أوشاكوف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مستوى المساعدين والممثلين على "مواصلة الاتصالات"، مشيرًا إلى أن التواصل سيستمر خصوصًا مع ويتكوف وكوشنر.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20251202/انتهاء-المفاوضات-بين-الرئيس-بوتين-وستيف-ويتكوف-1107754673.html
https://sarabic.ae/20251202/خبير-تقارب-أمريكي---روسي-يدفع-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1107751998.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107751797_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_87fa8801da1d8f2c8b97feb3b4773baa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة
21:57 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 22:38 GMT 02.12.2025)
وصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "كانت المحادثات مفيدة للغاية، بنّاءة، ومضامينها واسعة"، مؤكدًا أن اللقاء الذي استضافه الكرملين مساء الثلاثاء استمر نحو خمس ساعات، وليس "خمس دقائق".
وحضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف والمبعوث الخاص للرئيس لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف.
وقال أوشاكوف إن الرئيس الروسي نقل عبر ويتكوف وكوشنر "تحيات ودّية" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى "عدد من الإشارات السياسية المهمة"، التي قال إن الطرفين الأمريكيين سجّلاها.
وأوضح أوشاكوف أن المحادثات ركّزت على جوهر الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، وليس على الصياغات التفصيلية. وقال: "لم نناقش صياغات محددة أو مقترحات تفصيلية، بل الجوهر الذي تستند إليه الوثائق الأمريكية".
وأشار إلى أن بوتين ويتكوف بحثا آفاق التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، مؤكدًا: "أهم ما في الأمر أن الجانبين أعلنا استعدادهما لمواصلة العمل المشترك لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد".
وأضاف أوشاكوف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مستوى المساعدين والممثلين على "مواصلة الاتصالات"، مشيرًا إلى أن التواصل سيستمر خصوصًا مع ويتكوف وكوشنر.
وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".
وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.
وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.