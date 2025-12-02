عربي
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا

20:23 GMT 02.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
أفاد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور جيرار ديب، بأن "اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قد يكون مؤشرًا على اقتراب المرحلة الأخيرة من الحرب الأوكرانية"، مؤكدًا أن "التقارب الأمريكي- الروسي، والتوافق الواضح بين الطرفين يعكسان إصرارًا مشتركًا على إنهاء الصراع".
وأوضح ديب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "من يرسم المعادلات النهائية هو الطرف المنتصر، والمؤشرات كلها تدل على تقدم الجيش الروسي ميدانيًا بشكل ملحوظ"، مستبعدًا التوصل إلى أي تسويات "إلا وفق الشروط الروسية وما أعلنه الرئيس بوتين، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن "الكلام عن فرض حصار على روسيا لم يأت بجدوى، والدليل التقارب المتنامي بين روسيا والهند، الحليف الأبرز للولايات المتحدة، والتي باتت تدرك حجم الخسارة الأوكرانية والتراجع الأوروبي"، معتبرًا أن "قمة ألاسكا شكّلت بداية الحلول ونقطة تحول استراتيجية في العلاقات الروسية - الأمريكية، استنادًا إلى المصالح المشتركة بين موسكو وواشنطن".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين وويتكوف يجريان محادثات منذ أكثر من 3 ساعات
19:53 GMT
ولفت ديب إلى أن "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تبحثان قضية أوروبية دون أي دور أوروبي، ما يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى التصعيد لرفع سقف الشروط التفاوضية لصالح أوكرانيا، وتحقيق ما يمكن من مكاسب".

وأضاف: "أوروبا ترقص على حافة الهاوية، فهي تسعى إلى حماية حكوماتها القائمة، وفي الوقت نفسه لا تريد حربًا مباشرة مع روسيا، خصوصًا بعدما خسرت عمليًا حليفها الأميركي".

وشدد بأن "روسيا لا تسعى إلى محاربة أوروبا، ولو أرادت لفعلت ذلك عبر استهداف مراكزها العسكرية في أوكرانيا، كما أنها لم تكن لتمدها لسنوات بالغاز الطبيعي بأسعار أدنى من السوق العالمية".
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
16:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الامريكي جاريد كوشنر، في الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي ".

وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".
