https://sarabic.ae/20251202/خبير-تقارب-أمريكي---روسي-يدفع-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1107751998.html
خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور جيرار ديب، بأن "اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قد يكون مؤشرًا على... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T20:23+0000
2025-12-02T20:23+0000
2025-12-02T20:23+0000
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107751797_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_4db5571f1723aa40bc36ea342cd54495.jpg
وأوضح ديب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "من يرسم المعادلات النهائية هو الطرف المنتصر، والمؤشرات كلها تدل على تقدم الجيش الروسي ميدانيًا بشكل ملحوظ"، مستبعدًا التوصل إلى أي تسويات "إلا وفق الشروط الروسية وما أعلنه الرئيس بوتين، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".ولفت ديب إلى أن "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تبحثان قضية أوروبية دون أي دور أوروبي، ما يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى التصعيد لرفع سقف الشروط التفاوضية لصالح أوكرانيا، وتحقيق ما يمكن من مكاسب".وشدد بأن "روسيا لا تسعى إلى محاربة أوروبا، ولو أرادت لفعلت ذلك عبر استهداف مراكزها العسكرية في أوكرانيا، كما أنها لم تكن لتمدها لسنوات بالغاز الطبيعي بأسعار أدنى من السوق العالمية".وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الامريكي جاريد كوشنر، في الكرملين.وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديوبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-وويتكوف-يجريان-محادثات-منذ-أكثر-من-3-ساعات-1107750123.html
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين-1107725229.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107751797_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_87fa8801da1d8f2c8b97feb3b4773baa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير: تقارب أمريكي - روسي يدفع لإنهاء الصراع في أوكرانيا
حصري
أفاد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور جيرار ديب، بأن "اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قد يكون مؤشرًا على اقتراب المرحلة الأخيرة من الحرب الأوكرانية"، مؤكدًا أن "التقارب الأمريكي- الروسي، والتوافق الواضح بين الطرفين يعكسان إصرارًا مشتركًا على إنهاء الصراع".
وأوضح ديب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "من يرسم المعادلات النهائية هو الطرف المنتصر، والمؤشرات كلها تدل على تقدم الجيش الروسي ميدانيًا بشكل ملحوظ"، مستبعدًا التوصل إلى أي تسويات "إلا وفق الشروط الروسية وما أعلنه الرئيس بوتين، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".
وأشار إلى أن "الكلام عن فرض حصار على روسيا لم يأت بجدوى، والدليل التقارب المتنامي بين روسيا والهند، الحليف الأبرز للولايات المتحدة، والتي باتت تدرك حجم الخسارة الأوكرانية والتراجع الأوروبي"، معتبرًا أن "قمة ألاسكا شكّلت بداية الحلول ونقطة تحول استراتيجية في العلاقات الروسية - الأمريكية، استنادًا إلى المصالح المشتركة بين موسكو وواشنطن".
ولفت ديب إلى أن "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تبحثان قضية أوروبية دون أي دور أوروبي، ما يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى التصعيد لرفع سقف الشروط التفاوضية لصالح أوكرانيا، وتحقيق ما يمكن من مكاسب".
وأضاف: "أوروبا ترقص على حافة الهاوية، فهي تسعى إلى حماية حكوماتها القائمة، وفي الوقت نفسه لا تريد حربًا مباشرة مع روسيا، خصوصًا بعدما خسرت عمليًا حليفها الأميركي".
وشدد بأن "روسيا لا تسعى إلى محاربة أوروبا، ولو أرادت لفعلت ذلك عبر استهداف مراكزها العسكرية في أوكرانيا، كما أنها لم تكن لتمدها لسنوات بالغاز الطبيعي بأسعار أدنى من السوق العالمية".
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال الامريكي جاريد كوشنر، في الكرملين.
وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي ".
وتابع البيان: "يمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".