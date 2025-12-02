https://sarabic.ae/20251202/ويتكوف-يتجول-في-شوارع-موسكو-قبيل-لقاء-بوتين-فيديو-1107729346.html
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ومرافقية، اليوم الثلاثاء إلى روسيا، وقام بجولة في العاصمة موسكو مع جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، برفقة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T14:40+0000
2025-12-02T14:40+0000
2025-12-02T14:56+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
موسكو
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107734476_0:0:1606:904_1920x0_80_0_0_bba2e47591c1e3b15a06611167a7f339.png
وتظهر المشاهد التالية جانبًا من جولة ويتكوف وكوشنير مع دميترييف، قبيل اجتماعهما مع بوتين.وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".وأفاد بيسكوف بأنه على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرًا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء بوتين وويتكوف المرتقب في موسكو
https://sarabic.ae/20251202/الكرملين-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-لقاء-بوتين-وويتكوف-المرتقب-في-موسكو-1107714606.html
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107734476_210:0:1546:1002_1920x0_80_0_0_8aa00f92f977bdcca596823e1750ed77.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, موسكو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, موسكو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
14:40 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 14:56 GMT 02.12.2025)
وصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ومرافقية، اليوم الثلاثاء إلى روسيا، وقام بجولة في العاصمة موسكو مع جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، برفقة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف، قبيل لقائهما المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتظهر المشاهد التالية جانبًا من جولة ويتكوف وكوشنير مع دميترييف، قبيل اجتماعهما مع بوتين.
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه "من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو".
وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف
، سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".
يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأفاد بيسكوف بأنه على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرًا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.