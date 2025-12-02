عربي
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
وصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ومرافقية، اليوم الثلاثاء إلى روسيا، وقام بجولة في العاصمة موسكو مع جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، برفقة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف، قبيل لقائهما المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتظهر المشاهد التالية جانبًا من جولة ويتكوف وكوشنير مع دميترييف، قبيل اجتماعهما مع بوتين.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه "من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو".

وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء بوتين وويتكوف المرتقب في موسكو
11:36 GMT

يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأفاد بيسكوف بأنه على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرًا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء بوتين وويتكوف المرتقب في موسكو
