الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء بوتين وويتكوف المرتقب في موسكو
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء بوتين وويتكوف المرتقب في موسكو
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي لوكالة "سبوتنيك" الهندية لوسائل الإعلام الهندية: "كما ذكرنا سابقا، سيبدأ الاجتماع الروسي الأمريكي بعد الساعة الخامسة مساءً. سيلتقي بوتين في الكرملين بالسيد ويتكوف، كبير المفاوضين الأمريكيين للشؤون الأوكرانية. وسيكون جاريد كوشنر حاضرًا أيضًا".وأردف السكتير الصحفي: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن بشأن البحث عن حلول".وتابع السكرتير الصحفي للرئيس الروسي: "نحن نقدر جهود دونالد ترامب وإدارته ونريد معالجة تحدياتنا الأمنية للأجيال القادمة".ووصف بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، بأنه خطوة مهمة نحو حل سلمي للنزاع.وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".وكانت وسائل إعلام، قد ذكرت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن من المتوقع أن يجري ويتكوف محادثات مع بوتين يوم الثلاثاء، 2 ديسمبر.وفي السياق ذكر ترامب أن الوفدين الأمريكي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
11:36 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 02.12.2025)
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين، بعد الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي لوكالة "سبوتنيك" الهندية لوسائل الإعلام الهندية: "كما ذكرنا سابقا، سيبدأ الاجتماع الروسي الأمريكي بعد الساعة الخامسة مساءً. سيلتقي بوتين في الكرملين بالسيد ويتكوف، كبير المفاوضين الأمريكيين للشؤون الأوكرانية. وسيكون جاريد كوشنر حاضرًا أيضًا".

وأضاف بيسكوف أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".

وأردف السكتير الصحفي: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن بشأن البحث عن حلول".
وأوضح بيسكوف أن الجانب الأمريكي أمضى أسبوعين في العمل بشكل مكثف مع الممثلين الأوكرانيين لتطوير خطة الرئيس الأمريكي.
وتابع السكرتير الصحفي للرئيس الروسي: "نحن نقدر جهود دونالد ترامب وإدارته ونريد معالجة تحدياتنا الأمنية للأجيال القادمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
ويتكوف يتوجه إلى موسكو ومن المتوقع إجراء محادثات مع بوتين الثلاثاء
30 نوفمبر, 23:35 GMT
ووصف بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، بأنه خطوة مهمة نحو حل سلمي للنزاع.
وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال زيارته إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
إعلام أمريكي: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو
أمس, 07:36 GMT
وكانت وسائل إعلام، قد ذكرت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن من المتوقع أن يجري ويتكوف محادثات مع بوتين يوم الثلاثاء، 2 ديسمبر.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وفي السياق ذكر ترامب أن الوفدين الأمريكي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: وجهت ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو
25 نوفمبر, 19:45 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
