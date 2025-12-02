https://sarabic.ae/20251202/الكرملين-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-لقاء-بوتين-وويتكوف-المرتقب-في-موسكو-1107714606.html

الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء بوتين وويتكوف المرتقب في موسكو

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي لوكالة "سبوتنيك" الهندية لوسائل الإعلام الهندية: "كما ذكرنا سابقا، سيبدأ الاجتماع الروسي الأمريكي بعد الساعة الخامسة مساءً. سيلتقي بوتين في الكرملين بالسيد ويتكوف، كبير المفاوضين الأمريكيين للشؤون الأوكرانية. وسيكون جاريد كوشنر حاضرًا أيضًا".وأردف السكتير الصحفي: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن بشأن البحث عن حلول".وتابع السكرتير الصحفي للرئيس الروسي: "نحن نقدر جهود دونالد ترامب وإدارته ونريد معالجة تحدياتنا الأمنية للأجيال القادمة".ووصف بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، بأنه خطوة مهمة نحو حل سلمي للنزاع.وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".وكانت وسائل إعلام، قد ذكرت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن من المتوقع أن يجري ويتكوف محادثات مع بوتين يوم الثلاثاء، 2 ديسمبر.وفي السياق ذكر ترامب أن الوفدين الأمريكي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

