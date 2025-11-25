https://sarabic.ae/20251125/ترامب-وجهت-ويتكوف-للقاء-الرئيس-بوتين-في-موسكو-1107492882.html
ترامب: وجهت ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو
ترامب: وجهت ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه كلف مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، بالاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو لمناقشة الخطة... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T19:45+0000
2025-11-25T19:45+0000
2025-11-25T20:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "خلال الأسبوع الماضي، أحرز فريقي تقدما هائلا فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا (حرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا!)".وتابع: "على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام هذه، وجهت مبعوثي الخاص، ستيف ويتكوف، للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه، سيجتمع وزير الجيش دان دريسكول مع الأوكرانيين".وأضاف ترامب: "سيتم إطلاعي على جميع التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيسة أركان البيت الأبيض سوزي وايلز".وتابع: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي والرئيس بوتين، وآمل أن يكون ذلك قريبا، وأن مثل هذا اللقاء ممكن عندما يتم الاتفاق على الصفقة الخاصة بالتسوية الأوكرانية أو تكون في مراحلها النهائية".ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20251125/ترامب-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-أصبح-قريبا-للغاية-1107489729.html
https://sarabic.ae/20251125/ترامب-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-أصبح-قريبا-للغاية-1107489729.html
https://sarabic.ae/20251125/خبير-التعديلات-الأوروبية-على-خطة-السلام-مناورة-سياسية-لانتزاع-مقعد-على-طاولة-المفاوضات-1107492175.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: وجهت ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو
19:45 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 20:01 GMT 25.11.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه كلف مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، بالاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو لمناقشة الخطة الأمريكية للحل السلمي للصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "خلال الأسبوع الماضي، أحرز فريقي تقدما هائلا فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا (حرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا!)".
وأضاف: "تم ضبط خطة السلام الأصلية المكونة من 28 نقطة، التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع مدخلات إضافية من كلا الجانبين، ولا يوجد سوى عدد قليل من نقاط الخلاف المتبقية".
وتابع: "على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام هذه، وجهت مبعوثي الخاص، ستيف ويتكوف، للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه، سيجتمع وزير الجيش دان دريسكول مع الأوكرانيين".
وأضاف ترامب: "سيتم إطلاعي على جميع التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيسة أركان البيت الأبيض سوزي وايلز".
وتابع: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي والرئيس بوتين، وآمل أن يكون ذلك قريبا، وأن مثل هذا اللقاء ممكن عندما يتم الاتفاق على الصفقة الخاصة بالتسوية الأوكرانية أو تكون في مراحلها النهائية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".
وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.