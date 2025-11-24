الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-أي-معلومات-عن-المفاوضات-بين-واشنطن-وكييف-ودول-أوروبية-في-جنيف---1107436331.html
الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف
الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T09:38+0000
2025-11-24T10:13+0000
الكرملين
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى معلومات حول نتائج المحادثات في جنيف: "لا، لم نتلق أي معلومات حتى الآن".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".وأضاف بوتين: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهاما حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الفائت، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسكإعلام: أوروبا تستعد لاحتمال توقف دعم ترامب لكييف
https://sarabic.ae/20251122/الكرملين-بوتين-قد-يزور-المناطق-الروسية-الجديدة-قبل-نهاية-العام-1107385894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا
الكرملين, روسيا

الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف

09:38 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 24.11.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى معلومات حول نتائج المحادثات في جنيف: "لا، لم نتلق أي معلومات حتى الآن".
وأوضح بيسكوف: "لا نعلم ما إذا كان رئيس نظام كييف سيزور واشنطن، وما الذي سيناقش تحديدا، وما هو النص الذي وضع في جنيف. ليست لدينا هذه المعلومات بعد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العام
22 نوفمبر, 04:24 GMT

وعلّق بيسكوف على إمكانية إجراء اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، قائلا: "أود أن أذكّركم بأن الرئيس بوتين أكد أننا لا نزال منفتحين على مثل هذه الاتصالات والمفاوضات".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".
وأضاف بوتين: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهاما حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الفائت، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسك
إعلام: أوروبا تستعد لاحتمال توقف دعم ترامب لكييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала