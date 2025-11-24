https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-أي-معلومات-عن-المفاوضات-بين-واشنطن-وكييف-ودول-أوروبية-في-جنيف---1107436331.html

الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى معلومات حول نتائج المحادثات في جنيف: "لا، لم نتلق أي معلومات حتى الآن".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".وأضاف بوتين: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهاما حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الفائت، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسكإعلام: أوروبا تستعد لاحتمال توقف دعم ترامب لكييف

