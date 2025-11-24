https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-أي-معلومات-عن-المفاوضات-بين-واشنطن-وكييف-ودول-أوروبية-في-جنيف---1107436331.html
الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T09:38+0000
2025-11-24T09:38+0000
2025-11-24T10:13+0000
الكرملين
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى معلومات حول نتائج المحادثات في جنيف: "لا، لم نتلق أي معلومات حتى الآن".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".وأضاف بوتين: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهاما حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الفائت، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
الكرملين, روسيا
09:38 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 24.11.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين
قد تلقى معلومات حول نتائج المحادثات في جنيف: "لا، لم نتلق أي معلومات حتى الآن".
وأوضح بيسكوف: "لا نعلم ما إذا كان رئيس نظام كييف سيزور واشنطن، وما الذي سيناقش تحديدا، وما هو النص الذي وضع في جنيف. ليست لدينا هذه المعلومات بعد".
وعلّق بيسكوف على إمكانية إجراء اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، قائلا: "أود أن أذكّركم بأن الرئيس بوتين أكد أننا لا نزال منفتحين على مثل هذه الاتصالات والمفاوضات".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا
مستعدة لمحادثات السلام، لكنها راضية أيضا عن الديناميكيات الحالية في بلدها، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".
وأضاف بوتين: "لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يتصورون أوهاما حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية".
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، يوم الجمعة الفائت، بأن أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
واعتبر ترامب أن يوم الخميس المقبل، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف كي تقبل بشروط خطته للسلام.