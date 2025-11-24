https://sarabic.ae/20251124/رئيس-البرازيل-التعددية-ستنتصر-رغم-معارضة-ترامب-1107428337.html
وأضاف للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "يحاول ترامب التبشير بنهاية التعددية، ويحاول تعزيز الأحادية. أعتقد أن التعددية ستنتصر".ورفض لولا الأسئلة المتعلقة بمقاطعة الولايات المتحدة للقمة، قائلا إن غياب ترامب "لا يهم كثيرا".وذكر لولا: وكان قادة العالم في جوهانسبرغ أقروا إعلانا أمس السبت يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى، دون إسهام من الولايات المتحدة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شنّ في وقت سابق، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
03:34 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 03:40 GMT 24.11.2025)
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد، إن قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) في البرازيل تظهران أن التعددية لا تزال حية على الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تفكيكها.
وأضاف للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "يحاول ترامب التبشير بنهاية التعددية، ويحاول تعزيز الأحادية. أعتقد أن التعددية ستنتصر".
ورفض لولا الأسئلة المتعلقة بمقاطعة الولايات المتحدة للقمة، قائلا إن غياب ترامب "لا يهم كثيرا".
"لا تزال مجموعة العشرين قوية. ما نحتاج إليه هو تطبيق ما قررناه"، مضيفا أنه يأمل أن تنظم الولايات المتحدة قمة ناجحة لمجموعة العشرين في ميامي العام المقبل عندما تتولى استضافة القمة.
وكان قادة العالم في جوهانسبرغ أقروا إعلانا أمس السبت يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى، دون إسهام من الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شنّ في وقت سابق، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.
وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".