رئيس البرازيل: التعددية ستنتصر رغم معارضة ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/رئيس-البرازيل-التعددية-ستنتصر-رغم-معارضة-ترامب-1107428337.html
رئيس البرازيل: التعددية ستنتصر رغم معارضة ترامب
رئيس البرازيل: التعددية ستنتصر رغم معارضة ترامب
سبوتنيك عربي
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد، إن قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T03:34+0000
2025-11-24T03:40+0000
أخبار البرازيل
ترامب
أخبار قمة العشرين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_0:0:1111:625_1920x0_80_0_0_ecf028198f9a620ff9c104eca7c263fd.jpg
وأضاف للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "يحاول ترامب التبشير بنهاية التعددية، ويحاول تعزيز الأحادية. أعتقد أن التعددية ستنتصر".ورفض لولا الأسئلة المتعلقة بمقاطعة الولايات المتحدة للقمة، قائلا إن غياب ترامب "لا يهم كثيرا".وذكر لولا: وكان قادة العالم في جوهانسبرغ أقروا إعلانا أمس السبت يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى، دون إسهام من الولايات المتحدة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شنّ في وقت سابق، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
https://sarabic.ae/20251108/ترامب-لن-يحضر-أي-مسؤول-أمريكي-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا-1106875379.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_124:0:1111:740_1920x0_80_0_0_0dd8efcf741599da99e459527d4e99ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , ترامب, أخبار قمة العشرين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل , ترامب, أخبار قمة العشرين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس البرازيل: التعددية ستنتصر رغم معارضة ترامب

03:34 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 03:40 GMT 24.11.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد، إن قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) في البرازيل تظهران أن التعددية لا تزال حية على الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تفكيكها.
وأضاف للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرغ: "يحاول ترامب التبشير بنهاية التعددية، ويحاول تعزيز الأحادية. أعتقد أن التعددية ستنتصر".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا
8 نوفمبر, 15:32 GMT
ورفض لولا الأسئلة المتعلقة بمقاطعة الولايات المتحدة للقمة، قائلا إن غياب ترامب "لا يهم كثيرا".
وذكر لولا:
"لا تزال مجموعة العشرين قوية. ما نحتاج إليه هو تطبيق ما قررناه"، مضيفا أنه يأمل أن تنظم الولايات المتحدة قمة ناجحة لمجموعة العشرين في ميامي العام المقبل عندما تتولى استضافة القمة.
وكان قادة العالم في جوهانسبرغ أقروا إعلانا أمس السبت يتناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى، دون إسهام من الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شنّ في وقت سابق، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.
وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала