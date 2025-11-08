عربي
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إنه عار تام أن تُعقد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا، فالأفريكان (الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يُقتلون ويُذبحون، وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني". واختتم الرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى استضافة "قمة العشرين" لعام 2026، في ميامي، فلوريدا!". وكانت وكالة أنباء أمريكية قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت نهاية الشهر الماضي، خفضًا حادًا في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى الولايات المتحدة، ليصل إلى 7500 لاجئ فقط، ابتداء من السنة المالية 2026، مع تركيز واضح على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنويًا، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحًا.ولم تكشف السلطات الأمريكية عن الأسباب الدقيقة وراء هذا التقليص الدراماتيكي، مكتفية بنشر الإعلان في السجل الفيدرالي، بتبرير عام يشير إلى قبول هؤلاء اللاجئين "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا لاذعًا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفًا الأمر بـ"العار التام"، متهمًا الحكومة الجنوب أفريقية بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني"، بحسب زعمه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إنه عار تام أن تُعقد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا، فالأفريكان (الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يُقتلون ويُذبحون، وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".

وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلًا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".

واختتم الرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى استضافة "قمة العشرين" لعام 2026، في ميامي، فلوريدا!".
وكانت وكالة أنباء أمريكية قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت نهاية الشهر الماضي، خفضًا حادًا في عدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى الولايات المتحدة، ليصل إلى 7500 لاجئ فقط، ابتداء من السنة المالية 2026، مع تركيز واضح على استقبال معظمهم من البيض في جنوب أفريقيا.
ترامب يؤكد قطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر
9 فبراير, 15:36 GMT

ووفقاً لتقرير الوكالة، يُمثل هذا الرقم "أكبر انخفاض تاريخي في برنامج إعادة توطين اللاجئين، مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد قبول مئات الآلاف من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رفعت السقف إلى 125 ألف لاجئ سنويًا، في خطوة عكست سياسة أكثر انفتاحًا.
ولم تكشف السلطات الأمريكية عن الأسباب الدقيقة وراء هذا التقليص الدراماتيكي، مكتفية بنشر الإعلان في السجل الفيدرالي، بتبرير عام يشير إلى قبول هؤلاء اللاجئين "لأسباب إنسانية أو للمصلحة الوطنية".
