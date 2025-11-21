https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الروسية-روسيا-لم-تتلق-رسميا-أي-خطط-من-الولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-1107364741.html

الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا فور ورود معلومات رسمية. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T11:36+0000

2025-11-21T11:36+0000

2025-11-21T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أعتقد أن التعليق على التسريبات المتناقضة بطبيعتها، والتي تتضمن أحيانًا معلومات متضاربة، مهمة شاقة. فعندما تتوفر معلومات رسمية، وعندما تنقل المواد عبر القنوات المناسبة، فنحن دائمًا منفتحون على التعاون معها".ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف، قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد بموافقة زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام".يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.إعلام: الولايات المتحدة تتوقع أن يوقع زيلينسكي على "خطة السلام" بحلول 27 نوفمبر الجاري

https://sarabic.ae/20251121/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-إخطارا-بموافقة-كييف-على-التفاوض-بشأن-الخطة-الأمريكية-1107352328.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية