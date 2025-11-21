https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الروسية-روسيا-لم-تتلق-رسميا-أي-خطط-من-الولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-1107364741.html
الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا فور ورود معلومات رسمية. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T11:36+0000
2025-11-21T11:36+0000
2025-11-21T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أعتقد أن التعليق على التسريبات المتناقضة بطبيعتها، والتي تتضمن أحيانًا معلومات متضاربة، مهمة شاقة. فعندما تتوفر معلومات رسمية، وعندما تنقل المواد عبر القنوات المناسبة، فنحن دائمًا منفتحون على التعاون معها".ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف، قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد بموافقة زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام".يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.إعلام: الولايات المتحدة تتوقع أن يوقع زيلينسكي على "خطة السلام" بحلول 27 نوفمبر الجاري
https://sarabic.ae/20251121/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-إخطارا-بموافقة-كييف-على-التفاوض-بشأن-الخطة-الأمريكية-1107352328.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: روسيا لم تتلق رسميا أي خطط من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا فور ورود معلومات رسمية.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أعتقد أن التعليق على التسريبات المتناقضة بطبيعتها، والتي تتضمن أحيانًا معلومات متضاربة، مهمة شاقة. فعندما تتوفر معلومات رسمية، وعندما تنقل المواد عبر القنوات المناسبة، فنحن دائمًا منفتحون على التعاون معها".
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لم تتلق بعد، موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية.
ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف، قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد بموافقة زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.