الكرملين: موسكو لم تتلق إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن الخطة الأمريكية
الكرملين: موسكو لم تتلق إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن الخطة الأمريكية
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لم تتلقى بعد موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام بشان الأزمة الأوكرانية.
ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد باتفاق زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام".يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر."خطة أمريكية" للتسوية في أوكرانياوأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أول أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفي اليوم السابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الوثيقة.ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.الصين تؤكد استعدادها للعمل مع أطراف الصراع في أوكرانيا للتوصل إلى تسويةالبيت الأبيض: ترامب يؤيد خطة السلام الجديدة بشأن تسوية الأزمة في أوكرانياالأمم المتحدة: لم نطلع على خطة واشنطن للتسوية بأوكرانيا ومستعدون لدعم أي عملية سلام مجدية
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لم تتلقى بعد موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام بشان الأزمة الأوكرانية.
ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد باتفاق زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأمريكية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأمريكية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.
"خطة أمريكية" للتسوية في أوكرانيا
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أول أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي اليوم السابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الوثيقة.
ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:
نقل كامل أراضي دونباس إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية.
تجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابورجيه وخيرسون.
الاعتراف الرسمي بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية.
تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية وعدد القوات المسلحة الأوكرانية.
حظر نشر القوات الأجنبية في أوكرانيا.
إرساء الوضع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو، وإعلان اللغة الروسية لغة رسمية في أوكرانيا،
رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.