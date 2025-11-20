https://sarabic.ae/20251120/البيت-الأبيض-ترامب-يؤيد-خطة-السلام-الجديدة-بشأن-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-1107344803.html

البيت الأبيض: ترامب يؤيد خطة السلام الجديدة بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة [الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا] لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".وأشارت إلى أن ترامب يرغب بشدة في حل الأزمة الأوكرانية، رغم استيائه المتزايد من استمرار الصراع.وأوفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الجيش دانييل دريسكول، إلى أوكرانيا لتقديم خطة السلام التي طورتها الولايات المتحدة إلى كييف.وأضافت تلك الوسائل أنه بعد اللقاء مع زيلينسكي، سيقوم دريسكول بعرض خطة التسوية الأوكرانية على حلفاء الناتو.

