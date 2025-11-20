https://sarabic.ae/20251120/باحث-في-العلاقات-الدولية-خطة-ترامب-قريبة-من-المطالب-الروسية-قبل-اندلاع-الازمة--1107343174.html
باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب قريبة من المطالب الروسية قبل اندلاع الازمة
باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب قريبة من المطالب الروسية قبل اندلاع الازمة
سبوتنيك عربي
علق الباحث في العلاقات الدولية من رام الله، الدكتور عوض سليمية، على خطة ترامب الجديدة للسلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطة المؤلفة من 28 بندا تقترب... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T19:22+0000
2025-11-20T19:22+0000
2025-11-20T19:22+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار سليمية إلى أن "توقعات الغرب بانهيار روسيا جاءت مخيبة للآمال، كما أن مؤشرات الاقتصاد الروسي تتقدم بشكل فعال بعكس اقتصاد أوروبا الذي يئن تحت وطأة الديون والبطالة"، مضيفا أن "المعركة تسير لصالح روسيا رغم إغراق أوكرانيا بالأسلحة الغربية والأمريكية، وروسيا أثبتت قدرتها على تجاوز العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأثبتت وجودها على الساحة الدولية". وشدد على أن "روسيا تتحدث عن السلام من منطق القوة وليس من منطق ضعف"، مؤكدا على "رغبة الغرب باستمرار الصراع في أوكرانيا"، لافتا إلى "اقتناع ترامب أن لا جدوى من هذا الصراع ورغبته في إنهائه وفرض الخطة على أوكرانيا والدول الغربية"، معتبرا أن "من يحدد نجاح الخطة الامريكية هو مدى تحقيقها لطلبات القيادة الروسية واطلاعها على البنود".وحول تصريحات الرئيس الروسي عن جرائم النازية والرسالة التي يريد إيصالها، قال سليمية إن "بوتين يرسل رسائل لكل شعوب العالم مفادها أن هذه الشعوب التي عانت من الظلم والاحتلال البريطاني الفرنسي والإيطالي لها الحق في مقاضاة هذه الدول"، معتبرا أن "بوتين يعمل على تحسين الذاكرة الجماعية الروسية من أي سرديات معاكسة، ويؤكد أن المواجهة في أوكرانيا ستستمر حتى اجتثاث النازية".وفيما أكد على "تحذير بوتين من إعادة كتابة التاريخ بالسردية المزورة"، شدد على أن "روسيا قادرة على كتابة تاريخها وماضيها ورسم مستقبلها وحاضرها ولا تحتاج إلى شهادات من الآخرين وكتاب من الغرب، فهي قادرة على إيصال السردية بلغتها".إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251120/بوتين-جرائم-النازيين-لا-ينطبق-عليها-قانون-التقادم-1107313506.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب قريبة من المطالب الروسية قبل اندلاع الازمة
حصري
علق الباحث في العلاقات الدولية من رام الله، الدكتور عوض سليمية، على خطة ترامب الجديدة للسلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطة المؤلفة من 28 بندا تقترب من الخطوط التي طالبت بها روسيا قبل اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا وفي حال تحققت تكون الأهداف الروسية من هذه الازمة قد أنجزت".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار سليمية إلى أن "توقعات الغرب بانهيار روسيا جاءت مخيبة للآمال، كما أن مؤشرات الاقتصاد الروسي تتقدم بشكل فعال بعكس اقتصاد أوروبا الذي يئن تحت وطأة الديون والبطالة"، مضيفا أن "المعركة تسير لصالح روسيا رغم إغراق أوكرانيا بالأسلحة الغربية والأمريكية، وروسيا أثبتت قدرتها على تجاوز العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأثبتت وجودها على الساحة الدولية".
وشدد على أن "روسيا تتحدث عن السلام من منطق القوة وليس من منطق ضعف"، مؤكدا على "رغبة الغرب باستمرار الصراع في أوكرانيا"، لافتا إلى "اقتناع ترامب أن لا جدوى من هذا الصراع ورغبته في إنهائه وفرض الخطة على أوكرانيا والدول الغربية"، معتبرا أن "من يحدد نجاح الخطة الامريكية هو مدى تحقيقها لطلبات القيادة الروسية واطلاعها على البنود".
ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "قضية الفساد الكبيرة المتعلقة بزيلينسكي والمحيطين به زادت رغبة ترامب لإنهاء هذه الأزمة وإخراج خطة السلام التي تحدث عنها حيز التنفيذ بالتنسيق مع روسيا قبل مشاورة أوكرانيا".
وحول تصريحات الرئيس الروسي عن جرائم النازية والرسالة التي يريد إيصالها، قال سليمية إن "بوتين يرسل رسائل لكل شعوب العالم مفادها أن هذه الشعوب التي عانت من الظلم والاحتلال البريطاني الفرنسي والإيطالي لها الحق في مقاضاة هذه الدول"، معتبرا أن "بوتين يعمل على تحسين الذاكرة الجماعية الروسية من أي سرديات معاكسة، ويؤكد أن المواجهة في أوكرانيا ستستمر حتى اجتثاث النازية".
وفيما أكد على "تحذير بوتين من إعادة كتابة التاريخ بالسردية المزورة"، شدد على أن "روسيا قادرة على كتابة تاريخها وماضيها ورسم مستقبلها وحاضرها ولا تحتاج إلى شهادات من الآخرين وكتاب من الغرب، فهي قادرة على إيصال السردية بلغتها".