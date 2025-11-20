باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب قريبة من المطالب الروسية قبل اندلاع الازمة

عربي
بث مباشر.. الأمم المتحدة تناقش الوضع في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/باحث-في-العلاقات-الدولية-خطة-ترامب-قريبة-من-المطالب-الروسية-قبل-اندلاع-الازمة--1107343174.html
باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب قريبة من المطالب الروسية قبل اندلاع الازمة
باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب قريبة من المطالب الروسية قبل اندلاع الازمة
سبوتنيك عربي
علق الباحث في العلاقات الدولية من رام الله، الدكتور عوض سليمية، على خطة ترامب الجديدة للسلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطة المؤلفة من 28 بندا تقترب... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T19:22+0000
2025-11-20T19:22+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار سليمية إلى أن "توقعات الغرب بانهيار روسيا جاءت مخيبة للآمال، كما أن مؤشرات الاقتصاد الروسي تتقدم بشكل فعال بعكس اقتصاد أوروبا الذي يئن تحت وطأة الديون والبطالة"، مضيفا أن "المعركة تسير لصالح روسيا رغم إغراق أوكرانيا بالأسلحة الغربية والأمريكية، وروسيا أثبتت قدرتها على تجاوز العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأثبتت وجودها على الساحة الدولية". وشدد على أن "روسيا تتحدث عن السلام من منطق القوة وليس من منطق ضعف"، مؤكدا على "رغبة الغرب باستمرار الصراع في أوكرانيا"، لافتا إلى "اقتناع ترامب أن لا جدوى من هذا الصراع ورغبته في إنهائه وفرض الخطة على أوكرانيا والدول الغربية"، معتبرا أن "من يحدد نجاح الخطة الامريكية هو مدى تحقيقها لطلبات القيادة الروسية واطلاعها على البنود".وحول تصريحات الرئيس الروسي عن جرائم النازية والرسالة التي يريد إيصالها، قال سليمية إن "بوتين يرسل رسائل لكل شعوب العالم مفادها أن هذه الشعوب التي عانت من الظلم والاحتلال البريطاني الفرنسي والإيطالي لها الحق في مقاضاة هذه الدول"، معتبرا أن "بوتين يعمل على تحسين الذاكرة الجماعية الروسية من أي سرديات معاكسة، ويؤكد أن المواجهة في أوكرانيا ستستمر حتى اجتثاث النازية".وفيما أكد على "تحذير بوتين من إعادة كتابة التاريخ بالسردية المزورة"، شدد على أن "روسيا قادرة على كتابة تاريخها وماضيها ورسم مستقبلها وحاضرها ولا تحتاج إلى شهادات من الآخرين وكتاب من الغرب، فهي قادرة على إيصال السردية بلغتها".إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251120/بوتين-جرائم-النازيين-لا-ينطبق-عليها-قانون-التقادم-1107313506.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

باحث في العلاقات الدولية: خطة ترامب قريبة من المطالب الروسية قبل اندلاع الازمة

19:22 GMT 20.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في العلاقات الدولية من رام الله، الدكتور عوض سليمية، على خطة ترامب الجديدة للسلام لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطة المؤلفة من 28 بندا تقترب من الخطوط التي طالبت بها روسيا قبل اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا وفي حال تحققت تكون الأهداف الروسية من هذه الازمة قد أنجزت".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار سليمية إلى أن "توقعات الغرب بانهيار روسيا جاءت مخيبة للآمال، كما أن مؤشرات الاقتصاد الروسي تتقدم بشكل فعال بعكس اقتصاد أوروبا الذي يئن تحت وطأة الديون والبطالة"، مضيفا أن "المعركة تسير لصالح روسيا رغم إغراق أوكرانيا بالأسلحة الغربية والأمريكية، وروسيا أثبتت قدرتها على تجاوز العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأثبتت وجودها على الساحة الدولية".
وشدد على أن "روسيا تتحدث عن السلام من منطق القوة وليس من منطق ضعف"، مؤكدا على "رغبة الغرب باستمرار الصراع في أوكرانيا"، لافتا إلى "اقتناع ترامب أن لا جدوى من هذا الصراع ورغبته في إنهائه وفرض الخطة على أوكرانيا والدول الغربية"، معتبرا أن "من يحدد نجاح الخطة الامريكية هو مدى تحقيقها لطلبات القيادة الروسية واطلاعها على البنود".

ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "قضية الفساد الكبيرة المتعلقة بزيلينسكي والمحيطين به زادت رغبة ترامب لإنهاء هذه الأزمة وإخراج خطة السلام التي تحدث عنها حيز التنفيذ بالتنسيق مع روسيا قبل مشاورة أوكرانيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
بوتين: جرائم النازيين لا ينطبق عليها قانون التقادم
07:24 GMT
وحول تصريحات الرئيس الروسي عن جرائم النازية والرسالة التي يريد إيصالها، قال سليمية إن "بوتين يرسل رسائل لكل شعوب العالم مفادها أن هذه الشعوب التي عانت من الظلم والاحتلال البريطاني الفرنسي والإيطالي لها الحق في مقاضاة هذه الدول"، معتبرا أن "بوتين يعمل على تحسين الذاكرة الجماعية الروسية من أي سرديات معاكسة، ويؤكد أن المواجهة في أوكرانيا ستستمر حتى اجتثاث النازية".
وفيما أكد على "تحذير بوتين من إعادة كتابة التاريخ بالسردية المزورة"، شدد على أن "روسيا قادرة على كتابة تاريخها وماضيها ورسم مستقبلها وحاضرها ولا تحتاج إلى شهادات من الآخرين وكتاب من الغرب، فهي قادرة على إيصال السردية بلغتها".
إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Штаб-квартира Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر.. الأمم المتحدة تناقش الوضع في أوكرانيا20:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала