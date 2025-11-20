عربي
بوتين: جرائم النازيين لا ينطبق عليها قانون التقادم
بوتين: جرائم النازيين لا ينطبق عليها قانون التقادم

07:24 GMT 20.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته الترحيبية للمشاركين في المنتدى العلمي والعملي الدولي "لا تسقط بالتقادم. نورمبرغ. 80 عامًا"، أن الفظائع النازية لا تسقط بالتقادم، وأن محكمة نورمبرغ هي التي قيّمتها، وأن معاييرها تُسهم في دحض محاولات تحريف الحقائق.
وقال بوتين، في نص برقية الترحيب التي نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أؤكد أنه بفضل حماسكم وتعاطفكم وتفانيكم إلى حد كبير، يتم تنظيم حملات البحث، ويتم تنفيذ عمل مضنٍ ودقيق لرفع السرية عن المواد الأرشيفية، الوثائق والصور الفوتوغرافية والأفلام الإخبارية، ويتم تنفيذ مبادرات أخرى ضرورية للغاية، ما يكشف عن أدلة جديدة على الفظائع الوحشية التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم ضد المدنيين في الأراضي السوفيتية المحتلة".

وأكد الرئيس بوتين أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتم تقييمها بشكل واضح قبل 80 عاما، وتحديدًا من قبل محكمة نورمبرغ.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "معاييرها ومبادئها ما تزال ذات صلة اليوم، فهي تساعدنا على مقاومة محاولات تشويه الحقائق التاريخية بقوة وتخدم البحث عن استجابات مناسبة للتحديات والتهديدات العالمية الحديثة".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن المنتدى سيكون بناء وسيقدم مساهمة كبيرة في دراسة الإرث الأيديولوجي والتاريخي الفريد لمحكمة نورمبرغ.
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
موسكو تدعو إلى مقاومة إعادة تأهيل النازية بكل الوسائل المتاحة
06:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بمناسبة الذكرى الثمانين لمحاكمات نورمبرغ، إلى ضرورة مقاومة إعادة تأهيل النازية بكل الوسائل المتاحة، مؤكدة أن روسيا تجري هذا العمل بشكل منهجي وعملي على مدار الساعة.

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول كيفية مقاومة إعادة تأهيل النازية: "بكل الوسائل المتاحة".

وأقيمت محاكمات نورمبرغ لكبار قادة ألمانيا النازية، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1946، في قصر العدل في نورنبرغ.
لافروف: وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا سيترك معظم البلاد تحت الحكم النازي
تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسية
