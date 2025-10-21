https://sarabic.ae/20251021/لافروف-وقف-إطلاق-النار-الفوري-في-أوكرانيا-سيترك-معظم-البلاد-تحت-الحكم-النازي-1106238496.html
لافروف: وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا سيترك معظم البلاد تحت الحكم النازي
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار الآن في أوكرانيا، سيعني بقاء معظم البلاد تحت الحكم النازي.
لافروف: وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا سيترك معظم البلاد تحت الحكم النازي
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار الآن في أوكرانيا، سيعني بقاء معظم البلاد تحت الحكم النازي.
وقال لافروف، في مؤنمر صحفي بعد محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون طيموتيوس: "وقف إطلاق النار الآن يعني شيئًا واحدًا فقط، أن جزءًا كبيرًا من أوكرانيا لا يزال تحت قيادة النظام النازي، في هذا الجزء من أوكرانيا سيكون المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تُحظر فيه لغة بأكملها قانونًا، ناهيك عن كونها اللغة الرسمية في الأمم المتحدة واللغة التي يتحدث بها غالبية السكان".
وتابع: "أولئك الذين يحاولون الآن إقناع زملائنا الأمريكيين بتغيير موقفهم والتوقف عن السعي إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، والتوقف ببساطة، نحن نعرف من يفعل هذا. إنهم رعاة زيلينسكي الأوروبيون وأسياده".
وأضاف لافروف: "الآن نسمع من واشنطن ضرورة التوقف فورًا، وعدم مناقشة أي شيء بعد الآن. توقفوا، ودع التاريخ يحكم. كما ترون، فإن التوقف ببساطة يعني نسيان الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وهو ما أدركته الإدارة الأمريكية بوضوح منذ تولي دونالد ترامب السلطة".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار الآن دون معالجة الأسباب الجذرية تتناقض مع ما اتفق عليه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
وأكد لافروف أن "روسيا لم تغير موقفها مقارنة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات المطولة بين بوتين وترامب في ألاسكا".
ووفقا له، فإن العملية العسكرية الخاصة تُحقق أهدافها، وستكون ناجحة بلا شك.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنان روسيا لإثيوبيا، على تقييمها الموضوعي للوضع في أوكرانيا وما حولها.