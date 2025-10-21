لافروف: وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا سيترك معظم البلاد تحت الحكم النازي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لافروف: وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا سيترك معظم البلاد تحت الحكم النازي
لافروف: وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا سيترك معظم البلاد تحت الحكم النازي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار الآن في أوكرانيا، سيعني بقاء معظم البلاد تحت الحكم النازي. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T10:24+0000
2025-10-21T10:25+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106237757_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4e961c8f17ee1b185043945b3d90c460.jpg
وقال لافروف، في مؤنمر صحفي بعد محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون طيموتيوس: "وقف إطلاق النار الآن يعني شيئًا واحدًا فقط، أن جزءًا كبيرًا من أوكرانيا لا يزال تحت قيادة النظام النازي، في هذا الجزء من أوكرانيا سيكون المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تُحظر فيه لغة بأكملها قانونًا، ناهيك عن كونها اللغة الرسمية في الأمم المتحدة واللغة التي يتحدث بها غالبية السكان".وأضاف لافروف: "الآن نسمع من واشنطن ضرورة التوقف فورًا، وعدم مناقشة أي شيء بعد الآن. توقفوا، ودع التاريخ يحكم. كما ترون، فإن التوقف ببساطة يعني نسيان الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وهو ما أدركته الإدارة الأمريكية بوضوح منذ تولي دونالد ترامب السلطة".وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار الآن دون معالجة الأسباب الجذرية تتناقض مع ما اتفق عليه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في قمة ألاسكا.ووفقا له، فإن العملية العسكرية الخاصة تُحقق أهدافها، وستكون ناجحة بلا شك.وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنان روسيا لإثيوبيا، على تقييمها الموضوعي للوضع في أوكرانيا وما حولها.
10:24 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 21.10.2025)
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار الآن في أوكرانيا، سيعني بقاء معظم البلاد تحت الحكم النازي.
وقال لافروف، في مؤنمر صحفي بعد محادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون طيموتيوس: "وقف إطلاق النار الآن يعني شيئًا واحدًا فقط، أن جزءًا كبيرًا من أوكرانيا لا يزال تحت قيادة النظام النازي، في هذا الجزء من أوكرانيا سيكون المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تُحظر فيه لغة بأكملها قانونًا، ناهيك عن كونها اللغة الرسمية في الأمم المتحدة واللغة التي يتحدث بها غالبية السكان".

وتابع: "أولئك الذين يحاولون الآن إقناع زملائنا الأمريكيين بتغيير موقفهم والتوقف عن السعي إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، والتوقف ببساطة، نحن نعرف من يفعل هذا. إنهم رعاة زيلينسكي الأوروبيون وأسياده".

وأضاف لافروف: "الآن نسمع من واشنطن ضرورة التوقف فورًا، وعدم مناقشة أي شيء بعد الآن. توقفوا، ودع التاريخ يحكم. كما ترون، فإن التوقف ببساطة يعني نسيان الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وهو ما أدركته الإدارة الأمريكية بوضوح منذ تولي دونالد ترامب السلطة".
لافروف عن القمة الروسية الأمريكية: المهم ليس المكان والتوقيت بل التقدم المحرز
09:52 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار الآن دون معالجة الأسباب الجذرية تتناقض مع ما اتفق عليه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في قمة ألاسكا.

وأكد لافروف أن "روسيا لم تغير موقفها مقارنة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات المطولة بين بوتين وترامب في ألاسكا".

ووفقا له، فإن العملية العسكرية الخاصة تُحقق أهدافها، وستكون ناجحة بلا شك.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنان روسيا لإثيوبيا، على تقييمها الموضوعي للوضع في أوكرانيا وما حولها.
