لافروف عن القمة الروسية الأمريكية: المهم ليس المكان والتوقيت بل التقدم المحرز
09:52 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 10:36 GMT 21.10.2025)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأثيوبي
© Sputnik
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأنه وفي إطار التحضير للقمة الروسية الأمريكية المقبلة، فإن الأهم ليس المكان والتوقيت، بل التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الجوهرية، التي حُددت خلال القمة السابقة في ألاسكا.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون طيموتيوس: "روسيا تحافظ على موقفها، وتواصل المسار الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال قمة ألاسكا"، مبيّنًا أنه أكد ذلك لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأكد لافروف أن "روسيا مستعدة للتحرك في الاتجاه، الذي تم تحديده خلال القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا"، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثة هاتفية مفصّلة أمس، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقال لافروف: "تحدثنا أمس بتفصيل كافٍ مع ماركو روبيو، وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والأمريكي، في 16 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، خلال محادثتهما الهاتفية، وأكدنا التزامنا الراسخ بالتحرك وفقًا للتفاهمات والاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الرئيسين بوتين وترامب، في المقام الأول في ألاسكا، وأيضًا خلال اتصالاتهما الهاتفية".
ولفت لافروف إلى أنه "ناقش الوضع الراهن مع روبيو، وكيفية التحضير للقاء متفق عليه مبدئيًا بين الرئيسين الروسي والأمريكي، والذي اقترح الرئيس الأمريكي عقده في بودابست".
وحول تهديدات بولندا بشأن سلامة طائرة الرئيس بوتين، قال لافروف: "البولنديون مستعدون الآن لارتكاب أعمال إرهابية بأنفسهم"، وأضاف: "سمعت هنا أن السيد سيكورسكي (رادوسلاف وزسر خارجية بولندا) هدد بأن سلامة طائرة الرئيس بوتين، في المجال الجوي البولندي، إذا توجهت إلى بودابست، لحضور القمة المحتملة المقترحة مع ترامب، لن يتم ضمانها".
وأعرب لافروف عن امتنان روسيا لإثيوبيا، على تقييمها الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا، قائلًا: "نحن ممتنون لأصدقائنا الإثيوبيين لتقييمهم الموضوعي والمتوازن والمدروس للأحداث، التي تكشفت حول أوكرانيا، نتيجة لسياسة الغرب طويلة الأمد المتمثلة في تحويل البلاد إلى منطقة انطلاق لاحتواء روسيا".
وفي ما يتعلق بأوكرانيا، قال لافروف: "وقف إطلاق النار الاَن في أوكرانيا يعني شيئًا واحدًا فقط، وهو أن جزءًا كبيرًا من أوكرانيا سيظل تحت سيطرة النظام النازي، وهذا الجزء من أوكرانيا سيكون المكان الوحيد على وجه الأرض حيث يتم حظر لغة بأكملها بالقانون، ناهيك عن حقيقة أنها اللغة الرسمية للأمم المتحدة واللغة التي يتحدث بها أغلبية السكان".
وأضاف لافروف: "الوقف الفوري للصراع في أوكرانيا، يعني نسيان الأسباب الجذرية للصراع"، وتابع: "بدأنا نسمع من واشنطن دعوات بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأنه لا داعي لمناقشة أي شيء بعد الآن.. توقفوا، ودعوا التاريخ يحكم. كما ترون، فإن مجرد التوقف يعني نسيان الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وهو ما أدركته الإدارة الأمريكية بوضوح، مع تولي دونالد ترامب السلطة".
وأوضح لافروف أن "الدعوات لوقف إطلاق النار الآن دون معالجة الأسباب الجذرية تتناقض مع ما اتفق عليه بوتين وترامب في قمة ألاسكا"، وأردف: "أولئك الذين يحاولون الآن إقناع زملائنا الأمريكيين بتغيير موقفهم، والتوقف عن السعي إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، أي مجرد التوقف ببساطة (وقف إطلاق النار)، ودعوا التاريخ يحكم... نحن نعرف من يفعل هذا. إنهم الرعاة الأوروبيون وأسياد زيلينسكي. لكن هذا النهج هو عكس ما اتفق عليه الرئيسان ترامب وبوتين في أنكوريج، عندما اتفقا على التركيز على الأسباب الجذرية".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة. وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.