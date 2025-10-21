https://sarabic.ae/20251021/لافروف-عن-القمة-الروسية-الأمريكية-المهم-ليس-المكان-والتوقيت-بل-التقدم-المحرز-1106237516.html

لافروف عن القمة الروسية الأمريكية: المهم ليس المكان والتوقيت بل التقدم المحرز

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأنه وفي إطار التحضير للقمة الروسية الأمريكية المقبلة، فإن الأهم ليس المكان والتوقيت، بل التقدم المحرز... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون طيموتيوس: "روسيا تحافظ على موقفها، وتواصل المسار الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال قمة ألاسكا"، مبيّنًا أنه أكد ذلك لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.وقال لافروف: "تحدثنا أمس بتفصيل كافٍ مع ماركو روبيو، وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والأمريكي، في 16 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، خلال محادثتهما الهاتفية، وأكدنا التزامنا الراسخ بالتحرك وفقًا للتفاهمات والاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الرئيسين بوتين وترامب، في المقام الأول في ألاسكا، وأيضًا خلال اتصالاتهما الهاتفية".وحول تهديدات بولندا بشأن سلامة طائرة الرئيس بوتين، قال لافروف: "البولنديون مستعدون الآن لارتكاب أعمال إرهابية بأنفسهم"، وأضاف: "سمعت هنا أن السيد سيكورسكي (رادوسلاف وزسر خارجية بولندا) هدد بأن سلامة طائرة الرئيس بوتين، في المجال الجوي البولندي، إذا توجهت إلى بودابست، لحضور القمة المحتملة المقترحة مع ترامب، لن يتم ضمانها".وفي ما يتعلق بأوكرانيا، قال لافروف: "وقف إطلاق النار الاَن في أوكرانيا يعني شيئًا واحدًا فقط، وهو أن جزءًا كبيرًا من أوكرانيا سيظل تحت سيطرة النظام النازي، وهذا الجزء من أوكرانيا سيكون المكان الوحيد على وجه الأرض حيث يتم حظر لغة بأكملها بالقانون، ناهيك عن حقيقة أنها اللغة الرسمية للأمم المتحدة واللغة التي يتحدث بها أغلبية السكان".وأوضح لافروف أن "الدعوات لوقف إطلاق النار الآن دون معالجة الأسباب الجذرية تتناقض مع ما اتفق عليه بوتين وترامب في قمة ألاسكا"، وأردف: "أولئك الذين يحاولون الآن إقناع زملائنا الأمريكيين بتغيير موقفهم، والتوقف عن السعي إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، أي مجرد التوقف ببساطة (وقف إطلاق النار)، ودعوا التاريخ يحكم... نحن نعرف من يفعل هذا. إنهم الرعاة الأوروبيون وأسياد زيلينسكي. لكن هذا النهج هو عكس ما اتفق عليه الرئيسان ترامب وبوتين في أنكوريج، عندما اتفقا على التركيز على الأسباب الجذرية".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة. وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.

