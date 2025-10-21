https://sarabic.ae/20251021/الكرملين-بوتين-وترامب-لم-يحددا-جدولا-زمنيا-للقائهما-والأمر-يتطلب-الوقت--1106236828.html
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بشأن التحضيرات للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، أن...
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما اذا كان سيكون هناك اجتماع بين القادة الروس والأمريكيين: "لم يذكر الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين التواريخ الدقيقة. نحن بحاجة التحضير وإعداد جاد. لقد سمعتم بيانا من الجانب الأمريكي ومن جانبنا بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت".وتابع: "الجو العام هو جو العمل. العمل الذي ينتظرنا سيكون صعبا".طلب الصحفيون التعليق على تصريح سيرجي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي، حول إعداد أعضاء الناتو الأوروبيين للحرب مع روسيا، وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الأوروبيون، على العكس من ذلك، يحرضون بكل الطرق نظام كييف على مواصلة الحرب".وتابع: "الآن الأوروبيون ليسوا مؤيدين للسلام وليسوا قوة تساهم في إحلال السلام من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية".ووفقا له فإن مناورات الناتو هي دائما في مركز اهتمام الجيش الروسي، معلقا على تقارير عن مناورات الناتو في بحر الشمال.وأشار إلى أن روسيا تتخذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بإعداد إمكاناتنا.
الكرملين: بوتين وترامب لم يحددا جدولا زمنيا للقائهما والأمر يتطلب وقتا- عاجل
09:41 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 09:47 GMT 21.10.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بشأن التحضيرات للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، أن "العمل المقبل سيكون مليئًا بالتحديات"، مشيرًا إلى أن "العمل في المستقبل لم يكن سهلا".
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما اذا كان سيكون هناك اجتماع بين القادة الروس والأمريكيين: "لم يذكر الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين التواريخ الدقيقة. نحن بحاجة التحضير وإعداد جاد. لقد سمعتم بيانا من الجانب الأمريكي ومن جانبنا بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت".
وتابع: "الجو العام هو جو العمل. العمل الذي ينتظرنا سيكون صعبا".
طلب الصحفيون التعليق على تصريح سيرجي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي، حول إعداد أعضاء الناتو الأوروبيين للحرب مع روسيا، وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الأوروبيون، على العكس من ذلك، يحرضون بكل الطرق نظام كييف على مواصلة الحرب".
وتابع: "الآن الأوروبيون ليسوا مؤيدين للسلام وليسوا قوة تساهم في إحلال السلام من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية".
ووفقا له فإن مناورات الناتو هي دائما في مركز اهتمام الجيش الروسي، معلقا على تقارير عن مناورات الناتو في بحر الشمال.
وأشار إلى أن روسيا تتخذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بإعداد إمكاناتنا.