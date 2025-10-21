https://sarabic.ae/20251021/موسكو-روسيا-لا-تستبعد-احتمال-سعي-الدول-الأوروبية-لعرقلة-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-1106230757.html

موسكو: روسيا لا تستبعد احتمال سعي الدول الأوروبية لعرقلة القمة المرتقبة بين بوتين وترامب

موسكو: روسيا لا تستبعد احتمال سعي الدول الأوروبية لعرقلة القمة المرتقبة بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تستبعد احتمال سعي دول الاتحاد الأوروبي لعرقلة لقاء جديد مرتقب بين الرئيسين الروسي... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T08:05+0000

2025-10-21T08:05+0000

2025-10-21T08:05+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقال ريابكوف للصحفيين: "تعمل دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على تدمير كل شيء. لا مصلحة لها في أي شيء سوى الإضرار بروسيا، وتقويض موقفنا، وتصعيب حل المشكلات التي نواجهها. هذا هو الهدف الوحيد لسياسة الاتحاد الأوروبي بأكملها. وفي وقت سابق،، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب موافقة بوتين على لقاء ترامب في بودابست: "يتمتع الرئيس ترامب بعلاقة دافئة إلى حد ما مع أوربان، ويتمتع الرئيس بوتين بعلاقة بناءة للغاية. وهذا، بالطبع، أسهم بشكل كبير في التفاهم الذي تم تطويره خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.فيكو: سلوفاكيا والإمارات العربية المتحدة تعلقان آمالهما على لقاء بوتين وترامبأوربان: لقاء بوتين وترامب يوفر فرصة للسلام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20251021/الخارجية-الروسية-تنفي-التقاريرالتي-تتحدث-عن-تأجيل-اللقاء-بين-لافروف-وروبيو-1106228826.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا