أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تستبعد احتمال سعي دول الاتحاد الأوروبي لعرقلة لقاء جديد مرتقب بين الرئيسين الروسي... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
موسكو: روسيا لا تستبعد احتمال سعي الدول الأوروبية لعرقلة القمة المرتقبة بين بوتين وترامب

08:05 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تستبعد احتمال سعي دول الاتحاد الأوروبي لعرقلة لقاء جديد مرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وقال ريابكوف للصحفيين: "تعمل دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على تدمير كل شيء. لا مصلحة لها في أي شيء سوى الإضرار بروسيا، وتقويض موقفنا، وتصعيب حل المشكلات التي نواجهها. هذا هو الهدف الوحيد لسياسة الاتحاد الأوروبي بأكملها.

وأضاف ريابكوف: "ليس من المستغرب أن ينخرطوا في أنواع مختلفة من التخريب السياسي. نحن مستعدون لذلك. ونفهم كيفية مواجهته".

وفي وقت سابق،، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب موافقة بوتين على لقاء ترامب في بودابست: "يتمتع الرئيس ترامب بعلاقة دافئة إلى حد ما مع أوربان، ويتمتع الرئيس بوتين بعلاقة بناءة للغاية. وهذا، بالطبع، أسهم بشكل كبير في التفاهم الذي تم تطويره خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.

وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.

ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
