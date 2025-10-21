الخارجية الروسية تنفي التقارير التي تتحدث عن تأجيل اللقاء بين لافروف وروبيو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/الخارجية-الروسية-تنفي-التقاريرالتي-تتحدث-عن-تأجيل-اللقاء-بين-لافروف-وروبيو-1106228826.html
الخارجية الروسية تنفي التقارير التي تتحدث عن تأجيل اللقاء بين لافروف وروبيو
الخارجية الروسية تنفي التقارير التي تتحدث عن تأجيل اللقاء بين لافروف وروبيو
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحاجة... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T06:20+0000
2025-10-21T06:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097914549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_12eca904174342543f765c6dc902d732.jpg
وقال ريابكوف، ردًا على التقارير التي تتحدث عن تأجيل الاجتماع المزمع عقده بين لافروف وروبيو: "لا يمكن تأجيل شيء لم يتم الاتفاق عليه".وأضاف: "كفكرة، فإنه (الاجتماع) موجود. بالطبع، كل هذا ضروري، ولكن على وجه التحديد لأن أهمية مثل هذا الحدث عالية، فإنه يتطلب التحضير. ونحن نفعل ذلك، بالأمس كانت المحادثة الهاتفية للوزير (لافروف) مع وزير الخارجية (الأمريكي) مخصصة لهذا".وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
https://sarabic.ae/20251020/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأمريكي--عاجل-1106210115.html
https://sarabic.ae/20251020/فيكو-سلوفاكيا-والإمارات-العربية-المتحدة-تعلقان-آمالهما-على-لقاء-بوتين-وترامب-1106223247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097914549_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d49683158ea369611bec31cac97bcd12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الخارجية الروسية تنفي التقارير التي تتحدث عن تأجيل اللقاء بين لافروف وروبيو

06:20 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 06:33 GMT 21.10.2025)
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairsالوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية
الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحاجة لتحضيرات.
وقال ريابكوف، ردًا على التقارير التي تتحدث عن تأجيل الاجتماع المزمع عقده بين لافروف وروبيو: "لا يمكن تأجيل شيء لم يتم الاتفاق عليه".

وتابع: "لا نوكد ما كتبته بعض المصادر الغربية أمس. لم يكن لدينا فهم واضح لتوقيت ومكان هذا اللقاء".

وأضاف: "كفكرة، فإنه (الاجتماع) موجود. بالطبع، كل هذا ضروري، ولكن على وجه التحديد لأن أهمية مثل هذا الحدث عالية، فإنه يتطلب التحضير. ونحن نفعل ذلك، بالأمس كانت المحادثة الهاتفية للوزير (لافروف) مع وزير الخارجية (الأمريكي) مخصصة لهذا".
وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
أمس, 14:33 GMT
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات، التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
فيكو: سلوفاكيا والإمارات العربية المتحدة تعلقان آمالهما على لقاء بوتين وترامب
أمس, 20:26 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.

وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала