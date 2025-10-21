https://sarabic.ae/20251021/الخارجية-الروسية-تنفي-التقاريرالتي-تتحدث-عن-تأجيل-اللقاء-بين-لافروف-وروبيو-1106228826.html

الخارجية الروسية تنفي التقارير التي تتحدث عن تأجيل اللقاء بين لافروف وروبيو

الخارجية الروسية تنفي التقارير التي تتحدث عن تأجيل اللقاء بين لافروف وروبيو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحاجة... 21.10.2025

وقال ريابكوف، ردًا على التقارير التي تتحدث عن تأجيل الاجتماع المزمع عقده بين لافروف وروبيو: "لا يمكن تأجيل شيء لم يتم الاتفاق عليه".وأضاف: "كفكرة، فإنه (الاجتماع) موجود. بالطبع، كل هذا ضروري، ولكن على وجه التحديد لأن أهمية مثل هذا الحدث عالية، فإنه يتطلب التحضير. ونحن نفعل ذلك، بالأمس كانت المحادثة الهاتفية للوزير (لافروف) مع وزير الخارجية (الأمريكي) مخصصة لهذا".وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.

