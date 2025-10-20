https://sarabic.ae/20251020/موسكو-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-ومكان-المشاورات-الروسية-الأمريكية-المستقبلية--1106205141.html

موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T11:40+0000

2025-10-20T11:40+0000

2025-10-20T12:10+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097914549_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_12eca904174342543f765c6dc902d732.jpg

وقال ريابكوف: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ولا تفاهم حتى الآن حول مكان وزمان اللقاء بينهما، لكن الاتصالات مع واشنطن مستمرة على جميع المستويات".وأكد ريابكوف أن "الشيء الرئيسي بالنسبة لموسكو الآن، هو أن تنقل للأمريكيين أن اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، قد وضع الإطار الذي يجب العمل فيه ولا يوجد بديل عنه، وما تم تطويره وصياغته هناك من قبل الرئيسين هو ما يجب أن نعتمد عليه في جميع الجهود المستقبلية".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستعدّ أي مقترحات ورقية للولايات المتحدة للاجتماع الوزاري، أشار ريابكوف إلى أن ذلك "يعتمد على الوضع".وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول انعقاد قمة روسية أمريكية محتملة في المجر: "أولًا، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية لافروف، ووزير الخارجية روبيو، العمل على هذه القضية. سيتصلان ويلتقيان أولًا، ويناقشان القضية برمتها، وجميع الأسئلة المطروحة، ويبدآن مناقشتها".وحول توقيت انعقاد القمة، أوضح بيسكوف أن القمة "يمكن أن تتم بالفعل في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل"، وأضاف أن "قرار اتخاذ المجر كمكان للقمة الروسية - الأمريكية، يتم بالتنسيق المتبادل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الخميس الماضي، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست. ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.

