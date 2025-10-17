https://sarabic.ae/20251017/سيارتو-موعد-القمة-الروسية-الأمريكية-يعتمد-على-نتائج-اجتماع-وزيري-خارجية-البلدين-1106111183.html
سيارتو: موعد القمة الروسية الأمريكية يعتمد على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين
سيارتو: موعد القمة الروسية الأمريكية يعتمد على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأنه سيتم تحديد موعد وتفاصيل القمة الروسية - الأمريكية في المجر، بعد اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T09:52+0000
2025-10-17T09:52+0000
2025-10-17T09:52+0000
المجر
أخبار المجر
ترامب
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بودابست: "إذا عُقد اجتماع تحضيري بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، الأسبوع المقبل، فسيكون الجدول الزمني الإضافي للتحضير للقمة واضحًا، عندها يمكننا مناقشة الموعد والتفاصيل".وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
https://sarabic.ae/20251016/الكرملين-بوتين-وترامب-يجريان-محادثة-هاتفية-في-الوقت-الراهن--عاجل-1106088476.html
https://sarabic.ae/20251016/ترامب-أجريت-للتو-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-وكانت-مثمرة-للغاية-1106090798.html
https://sarabic.ae/20251016/إعلام-أمريكي-ترامب-سيجري-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-اليوم-لمناقشة-الأزمة-الأوكرانية-1106086387.html
https://sarabic.ae/20251017/بكين-حول-قمة-بوتين--ترامب-المحتملة-ندعم-كل-الجهود-لحل-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1106101935.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, أخبار المجر, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
المجر, أخبار المجر, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
سيارتو: موعد القمة الروسية الأمريكية يعتمد على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأنه سيتم تحديد موعد وتفاصيل القمة الروسية - الأمريكية في المجر، بعد اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بودابست: "إذا عُقد اجتماع تحضيري بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، الأسبوع المقبل، فسيكون الجدول الزمني الإضافي للتحضير للقمة واضحًا، عندها يمكننا مناقشة الموعد والتفاصيل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".
وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال"
: "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وصرح ترامب، أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصّص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في العاصمة المجرية بودابست.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا
".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى، الأسبوع المقبل.
وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني
".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية
".
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".