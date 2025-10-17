عربي
سيارتو: موعد القمة الروسية الأمريكية يعتمد على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين
سيارتو: موعد القمة الروسية الأمريكية يعتمد على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأنه سيتم تحديد موعد وتفاصيل القمة الروسية - الأمريكية في المجر، بعد اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
سيارتو: موعد القمة الروسية الأمريكية يعتمد على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين

09:52 GMT 17.10.2025
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Пресс-служба правительства РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأنه سيتم تحديد موعد وتفاصيل القمة الروسية - الأمريكية في المجر، بعد اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بودابست: "إذا عُقد اجتماع تحضيري بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، الأسبوع المقبل، فسيكون الجدول الزمني الإضافي للتحضير للقمة واضحًا، عندها يمكننا مناقشة الموعد والتفاصيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية الآن
أمس, 15:58 GMT
وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".

وصرح ترامب، أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصّص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
أمس, 17:26 GMT
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى، الأسبوع المقبل.

وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: ترامب سيجري محادثة هاتفية مع بوتين اليوم لمناقشة الأزمة الأوكرانية
أمس, 14:26 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
بكين حول قمة بوتين – ترامب المحتملة: ندعم كل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا
08:20 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
