سيارتو: موعد القمة الروسية الأمريكية يعتمد على نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأنه سيتم تحديد موعد وتفاصيل القمة الروسية - الأمريكية في المجر، بعد اجتماع تحضيري بين وزيري خارجية البلدين. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بودابست: "إذا عُقد اجتماع تحضيري بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، الأسبوع المقبل، فسيكون الجدول الزمني الإضافي للتحضير للقمة واضحًا، عندها يمكننا مناقشة الموعد والتفاصيل".وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".

