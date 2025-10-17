https://sarabic.ae/20251017/بكين-حول-قمة-بوتين--ترامب-المحتملة-ندعم-كل-الجهود-لحل-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1106101935.html

بكين حول قمة بوتين – ترامب المحتملة: ندعم كل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا

وقال جيان: "إن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة وترحب بالحفاظ على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتحسين العلاقات بينهما، وتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة هنغاريا.وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، هنغاريا، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".

