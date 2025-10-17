عربي
بكين حول قمة بوتين – ترامب المحتملة: ندعم كل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا
بكين حول قمة بوتين – ترامب المحتملة: ندعم كل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن بكين تدعم جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، وذلك تعليقًا...
2025-10-17T08:20+0000
2025-10-17T08:20+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال جيان: "إن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة وترحب بالحفاظ على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتحسين العلاقات بينهما، وتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة هنغاريا.وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، هنغاريا، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن بكين تدعم جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، وذلك تعليقًا على القمة الروسية الأمريكية المحتملة في هنغاريا.
وقال جيان: "إن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة وترحب بالحفاظ على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتحسين العلاقات بينهما، وتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصّص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة هنغاريا.
وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، هنغاريا، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.
وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
