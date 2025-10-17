https://sarabic.ae/20251017/الكرملين-بوتين-أوضح-لترامب-موقف-روسيا-بشأن-تسليم-صواريخ-توماهوك--عاجل-1106112495.html
الكرملين: بوتين أوضح لترامب موقف روسيا بشأن تسليم صواريخ "توماهوك"
صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح بوضوح تام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف روسيا من صواريخ "توماهوك"، مشيرًا...
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن موقف الجانب الروسي تم توضيحه تماما من قبل الرئيس بوتين".وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين بشأن القمة الروسية الأمريكية المحتملة في المجر: "هناك تفاهم مشترك على أنه لا ينبغي تأجيل أي شيء".وتعليقا على اختيار المجر لاستضافة القمة الروسية الأمريكية، بيّن بيسكوف، بأن "مثل هذه القرارات متفق عليها بين البلدين".وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول هذه المسألة: "يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل متبادل. إنها عملية متبادلة في تطوير هذه القرارات المتعلقة بمكان إقامة اللقاء".وقال في رد على سؤال حول تفاصيل محادثة بوتين وأوربان: "سنصدر إعلانا كما نفعل عادة. سيكون ذلك قريبا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".وصرح ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصّص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى، الأسبوع المقبل.وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح بوضوح تام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف روسيا من صواريخ "توماهوك"، مشيرًا بأن هذا لا ينبغي أن يترك أي شك.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن موقف الجانب الروسي تم توضيحه تماما من قبل الرئيس بوتين".
وتابع: "يدرك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، أنه لا ينبغي تأجيل اجتماعهما المرتقب".
وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين بشأن القمة الروسية الأمريكية المحتملة في المجر: "هناك تفاهم مشترك
على أنه لا ينبغي تأجيل أي شيء".
وأضاف بيسكوف: "الجانب الروسي اقترح إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب زيارة الرئيس الأمريكي الناجحة إلى الشرق الأوسط".
وتعليقا على اختيار المجر لاستضافة القمة الروسية الأمريكية، بيّن بيسكوف، بأن "مثل هذه القرارات متفق عليها بين البلدين
".
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول هذه المسألة: "يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل متبادل
. إنها عملية متبادلة في تطوير هذه القرارات المتعلقة بمكان إقامة اللقاء".
وأوضح بيسكوف بأن "الكرملين سيكشف قريبًا تفاصيل المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان".
وقال في رد على سؤال حول تفاصيل محادثة بوتين وأوربان: "سنصدر إعلانا كما نفعل عادة
. سيكون ذلك قريبا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية
".
وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وصرح ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصّص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا
، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في العاصمة المجرية بودابست.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان متفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا
رفيعي المستوى، الأسبوع المقبل.
وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني
".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية
".
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (اليوم الخميس)، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي
في البيت الأبيض".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا
: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".