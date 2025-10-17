https://sarabic.ae/20251017/الكرملين-بوتين-أوضح-لترامب-موقف-روسيا-بشأن-تسليم-صواريخ-توماهوك--عاجل-1106112495.html

الكرملين: بوتين أوضح لترامب موقف روسيا بشأن تسليم صواريخ "توماهوك"

الكرملين: بوتين أوضح لترامب موقف روسيا بشأن تسليم صواريخ "توماهوك"

سبوتنيك عربي

صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح بوضوح تام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف روسيا من صواريخ "توماهوك"

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن موقف الجانب الروسي تم توضيحه تماما من قبل الرئيس بوتين".وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين بشأن القمة الروسية الأمريكية المحتملة في المجر: "هناك تفاهم مشترك على أنه لا ينبغي تأجيل أي شيء".وتعليقا على اختيار المجر لاستضافة القمة الروسية الأمريكية، بيّن بيسكوف، بأن "مثل هذه القرارات متفق عليها بين البلدين".وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول هذه المسألة: "يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل متبادل. إنها عملية متبادلة في تطوير هذه القرارات المتعلقة بمكان إقامة اللقاء".وقال في رد على سؤال حول تفاصيل محادثة بوتين وأوربان: "سنصدر إعلانا كما نفعل عادة. سيكون ذلك قريبا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".وصرح ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصّص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى، الأسبوع المقبل.وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز": "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".

