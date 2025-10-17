https://sarabic.ae/20251017/الكرملين-لافروف-وروبيو-سيتصلان-ويلتقيان-لمناقشة-تنظيم-القمة-الروسية-الأمريكية-1106112577.html

الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد خلال أسبوعين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، سيجريان اتصالًا... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول انعقاد قمة روسية أمريكية محتملة في المجر: "أولًا، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية لافروف، ووزير الخارجية روبيو، العمل على هذه القضية. سيتصلان ويلتقيان أولًا، ويناقشان القضية برمتها، وجميع الأسئلة المطروحة، ويبدآن مناقشتها".وأضاف أن "قرار اتخاذ المجر كمكان للقمة الروسية - الأمريكية، يتم بالتنسيق المتبادل".وكشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القمة الروسية - الأمريكية في المجر، قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ماركو روبيو، المقررة الأسبوع المقبل.وأوضح أوربان أن "بودابست خيار منطقي لعقد القمة الروسية الأمريكية، فالمجر هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي دأبت على الدعوة للسلام منذ 3 سنوات، ولن يواجه رئيسا البلدين أي مفاجآت سياسية".وأعلن أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للقمة الروسية الأمريكية في بودابست، وأن العمل قد بدأ عليها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغايةإعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله إلى واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين

