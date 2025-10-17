https://sarabic.ae/20251017/الكرملين-لافروف-وروبيو-سيتصلان-ويلتقيان-لمناقشة-تنظيم-القمة-الروسية-الأمريكية-1106112577.html
الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد خلال أسبوعين
الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد خلال أسبوعين
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، سيجريان اتصالًا... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T10:13+0000
2025-10-17T10:13+0000
2025-10-17T10:36+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg
وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول انعقاد قمة روسية أمريكية محتملة في المجر: "أولًا، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية لافروف، ووزير الخارجية روبيو، العمل على هذه القضية. سيتصلان ويلتقيان أولًا، ويناقشان القضية برمتها، وجميع الأسئلة المطروحة، ويبدآن مناقشتها".وأضاف أن "قرار اتخاذ المجر كمكان للقمة الروسية - الأمريكية، يتم بالتنسيق المتبادل".وكشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القمة الروسية - الأمريكية في المجر، قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ماركو روبيو، المقررة الأسبوع المقبل.وأوضح أوربان أن "بودابست خيار منطقي لعقد القمة الروسية الأمريكية، فالمجر هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي دأبت على الدعوة للسلام منذ 3 سنوات، ولن يواجه رئيسا البلدين أي مفاجآت سياسية".وأعلن أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للقمة الروسية الأمريكية في بودابست، وأن العمل قد بدأ عليها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغايةإعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله إلى واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين
https://sarabic.ae/20251017/الكرملين-بوتين-أوضح-لترامب-موقف-روسيا-بشأن-تسليم-صواريخ-توماهوك--عاجل-1106112495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_336:0:2048:1284_1920x0_80_0_0_f74c7a6c362c35548231e403a1bd0640.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد خلال أسبوعين
10:13 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 10:36 GMT 17.10.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، سيجريان اتصالًا هاتفيًا، وسيلتقيان لمناقشة تنظيم قمة روسية - أمريكية.
وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول انعقاد قمة روسية أمريكية محتملة في المجر: "أولًا، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية لافروف، ووزير الخارجية روبيو، العمل على هذه القضية. سيتصلان ويلتقيان أولًا، ويناقشان القضية برمتها، وجميع الأسئلة المطروحة، ويبدآن مناقشتها".
وحول توقيت انعاقد القمة، أوضح بيسكوف أن القمة "يمكن أن تتم بالفعل في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل".
وأضاف أن "قرار اتخاذ المجر كمكان للقمة الروسية - الأمريكية، يتم بالتنسيق المتبادل".
وكانت المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الخميس، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، من أطول الاتصالات منذ بداية العام. وعقب المكالمة، أعلن ترامب أنه سيلتقي بالزعيم الروسي في بودابست.
وكشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القمة الروسية - الأمريكية في المجر
، قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ماركو روبيو، المقررة الأسبوع المقبل.
وصرح أوربان، في حديث مع إذاعة "كوسوث": "أمس، طلب منا الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الاستعداد، ومن المقرر عقد اجتماع بين وزيري الخارجية... وقررا (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أن يحاول وزيرا الخارجية حل القضايا المتبقية في غضون أسبوع، وبعد ذلك بأسبوع، يمكنهما الحضور إلى بودابست".
وأوضح أوربان أن "بودابست خيار منطقي لعقد القمة الروسية الأمريكية، فالمجر هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي دأبت على الدعوة للسلام منذ 3 سنوات، ولن يواجه رئيسا البلدين أي مفاجآت سياسية".
وقال أوربان: "إذا تأملنا الأمر، لم تكن هناك خيارات أخرى، هناك أماكن عديدة خارج أوروبا كان من الممكن أن يُعقد فيها مثل هذا الاجتماع، على سبيل المثال، ألاسكا، حيث عُقدت القمة الأولى، ولكن لو أرادوا عقدها في أوروبا... لاتضح سريعا أن بودابست هي المكان الوحيد في أوروبا، الذي يمكن أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع اليوم".
وأعلن أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للقمة الروسية الأمريكية في بودابست، وأن العمل قد بدأ عليها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، قد أعلن يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".
وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.