وذكرت وسائل إعلام أمريكي، اليوم الجمعة: "كان زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن بعد ظهر الخميس، متفائلا جدا مؤخرا بشأن لقائه المزمع مع ترامب واستعداد الرئيس لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى".وأضاف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: "ولكن بعد وقت قصير من هبوطه في قاعدة أندروز الجوية فوجئ هو وحاشيته المرافقة، بإعلان ترامب أنه تحدث مع فلاديمير بوتين ووافق على لقائه في المجر".وأجرى بوتين وترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة والأطول منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، واستمرت ساعتين ونصف.وركّز الزعيمان بشكل خاص على الأزمة الأوكرانية، وأكد بوتين التزام روسيا بالحل الدبلوماسي، وقدّم تقييما مفصلاً للوضع الراهن.من جانبه، أكّد ترامب مرارًا وتكرارًا على ضرورة تحقيق سلام سريع في أوكرانيا، مصرحا بأن إنهاء الصراع يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.ترامب: الولايات المتحدة نفسها بحاجة لصواريخ "توماهوك"ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
إعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين
أعرب فلاديمير زيلينسكي ووفده المرافق، الذين وصلوا إلى واشنطن بعد ظهر الخميس، عن صدمتهم بتصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفاقهما على قمة مستقبلية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكي، اليوم الجمعة: "كان زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن بعد ظهر الخميس، متفائلا جدا مؤخرا بشأن لقائه المزمع مع ترامب واستعداد الرئيس لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى".
وأضاف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: "ولكن بعد وقت قصير من هبوطه في قاعدة أندروز الجوية فوجئ هو وحاشيته المرافقة، بإعلان ترامب أنه تحدث مع فلاديمير بوتين ووافق على لقائه في المجر".
وأجرى بوتين وترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة والأطول منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، واستمرت ساعتين ونصف.
ووفقًا للمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف، ناقش الزعيمان قمة جديدة، من المرجح أن تعقد في بودابست، والتعاون بين البلدين.
وركّز الزعيمان بشكل خاص على الأزمة الأوكرانية، وأكد بوتين التزام روسيا بالحل الدبلوماسي، وقدّم تقييما مفصلاً للوضع الراهن.
كما طرح موضوع توريد صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، وأكد بوتين خلال المحادثة أن هذه الأسلحة لن تغير الوضع في ساحة المعركة، بل ستلحق ضررا بالغا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.
من جانبه، أكّد ترامب مرارًا وتكرارًا على ضرورة تحقيق سلام سريع في أوكرانيا، مصرحا بأن إنهاء الصراع يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.