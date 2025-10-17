https://sarabic.ae/20251017/إعلام-أمريكي-زيلينسكي-يتعرض-لصدمة-بعد-وصوله-واشنطن-بسبب-تصريحات-ترامب-عن-بوتين-1106098286.html

إعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين

إعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين

سبوتنيك عربي

أعرب فلاديمير زيلينسكي ووفده المرافق، الذين وصلوا إلى واشنطن بعد ظهر الخميس، عن صدمتهم بتصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول محادثته مع الرئيس الروسي... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T04:29+0000

2025-10-17T04:29+0000

2025-10-17T04:29+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وذكرت وسائل إعلام أمريكي، اليوم الجمعة: "كان زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن بعد ظهر الخميس، متفائلا جدا مؤخرا بشأن لقائه المزمع مع ترامب واستعداد الرئيس لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى".وأضاف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: "ولكن بعد وقت قصير من هبوطه في قاعدة أندروز الجوية فوجئ هو وحاشيته المرافقة، بإعلان ترامب أنه تحدث مع فلاديمير بوتين ووافق على لقائه في المجر".وأجرى بوتين وترامب، مكالمتهما الهاتفية الثامنة والأطول منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، واستمرت ساعتين ونصف.وركّز الزعيمان بشكل خاص على الأزمة الأوكرانية، وأكد بوتين التزام روسيا بالحل الدبلوماسي، وقدّم تقييما مفصلاً للوضع الراهن.من جانبه، أكّد ترامب مرارًا وتكرارًا على ضرورة تحقيق سلام سريع في أوكرانيا، مصرحا بأن إنهاء الصراع يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.ترامب: الولايات المتحدة نفسها بحاجة لصواريخ "توماهوك"ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية

https://sarabic.ae/20251016/ترامب-الوقت-ليس-مناسبا-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1106096140.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين