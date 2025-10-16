https://sarabic.ae/20251016/ترامب-الوقت-ليس-مناسبا-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1106096140.html

ترامب: الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا

ترامب: الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك عقب محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون تيوين، الذي دعا إلى مناقشة مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على موسكو: "أنا لست ضد ذلك، لكني أقول فقط إن الوقت قد لا يكون مناسبا الآن".وأضاف ترامب أنه سيبلغ تيوين بتفاصيل محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل حديث تيوين عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا.وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الأوكرانية، قائلا:وأضاف أن النزاع الأوكراني لا يخص الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن علاقته بالرئيس بوتين ستسهم في حل الأزمة بسرعة.وشدد ترامب على أن سلفه جو بايدن كان يشعل الحروب بسبب "غبائه"، مؤكدا أنه هو من أنهى ثماني حروب خلال فترته الرئاسية.وأضاف ترامب: "لا أظن أن أي رئيس أنهى حربا، أنا أنهيت ثماني حروب. هل تعتقدون أن بوش أنهى حربا؟ أو أن بايدن أنهى حربا؟ بايدن بدأ الحروب، لأنه كان غبيا".وحمل ترامب بايدن مسؤولية اندلاع الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه لو كان في البيت الأبيض لما بدأت تلك الحرب أصلا.يذكر أن أمس الخميس شهد ثامن وأطول اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.

