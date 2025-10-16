ترامب: الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا
ترامب: الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك عقب محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T21:47+0000
2025-10-16T21:47+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون تيوين، الذي دعا إلى مناقشة مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على موسكو: "أنا لست ضد ذلك، لكني أقول فقط إن الوقت قد لا يكون مناسبا الآن".وأضاف ترامب أنه سيبلغ تيوين بتفاصيل محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل حديث تيوين عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا.وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الأوكرانية، قائلا:وأضاف أن النزاع الأوكراني لا يخص الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن علاقته بالرئيس بوتين ستسهم في حل الأزمة بسرعة.وشدد ترامب على أن سلفه جو بايدن كان يشعل الحروب بسبب "غبائه"، مؤكدا أنه هو من أنهى ثماني حروب خلال فترته الرئاسية.وأضاف ترامب: "لا أظن أن أي رئيس أنهى حربا، أنا أنهيت ثماني حروب. هل تعتقدون أن بوش أنهى حربا؟ أو أن بايدن أنهى حربا؟ بايدن بدأ الحروب، لأنه كان غبيا".وحمل ترامب بايدن مسؤولية اندلاع الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه لو كان في البيت الأبيض لما بدأت تلك الحرب أصلا.يذكر أن أمس الخميس شهد ثامن وأطول اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
ترامب: الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا

21:47 GMT 16.10.2025
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك عقب محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون تيوين، الذي دعا إلى مناقشة مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على موسكو: "أنا لست ضد ذلك، لكني أقول فقط إن الوقت قد لا يكون مناسبا الآن".
وأضاف ترامب أنه سيبلغ تيوين بتفاصيل محادثته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل حديث تيوين عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الأوكرانية، قائلا:
"أعتقد أن هذا الصراع الأوكراني كان يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن ذلك لن يحدث، رغم أنه كان ممكنا".
وأضاف أن النزاع الأوكراني لا يخص الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن علاقته بالرئيس بوتين ستسهم في حل الأزمة بسرعة.
وشدد ترامب على أن سلفه جو بايدن كان يشعل الحروب بسبب "غبائه"، مؤكدا أنه هو من أنهى ثماني حروب خلال فترته الرئاسية.
وأضاف ترامب: "لا أظن أن أي رئيس أنهى حربا، أنا أنهيت ثماني حروب. هل تعتقدون أن بوش أنهى حربا؟ أو أن بايدن أنهى حربا؟ بايدن بدأ الحروب، لأنه كان غبيا".
وحمل ترامب بايدن مسؤولية اندلاع الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه لو كان في البيت الأبيض لما بدأت تلك الحرب أصلا.
يذكر أن أمس الخميس شهد ثامن وأطول اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
