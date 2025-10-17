عربي
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: القمة الروسية الأمريكية في المجر قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين لافروف وروبيو
أوربان: القمة الروسية الأمريكية في المجر قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين لافروف وروبيو
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن القمة الروسية - الأمريكية في المجر، قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T06:37+0000
2025-10-17T07:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين
ترامب
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg
وصرح أوربان، في حديث مع إذاعة "كوسوث": "أمس، طلب منا الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الاستعداد، ومن المقرر عقد اجتماع بين وزيري الخارجية... وقررا (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أن يحاول وزيرا الخارجية حل القضايا المتبقية في غضون أسبوع، وبعد ذلك بأسبوع، يمكنهما الحضور إلى بودابست".وأوضح أوربان أن "بودابست خيار منطقي لعقد القمة الروسية الأمريكية، فالمجر هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي دأبت على الدعوة للسلام منذ 3 سنوات، ولن يواجه رئيسا البلدين أي مفاجآت سياسية".وقال أوربان: "إذا تأملنا الأمر، لم تكن هناك خيارات أخرى، هناك أماكن عديدة خارج أوروبا كان من الممكن أن يُعقد فيها مثل هذا الاجتماع، على سبيل المثال، ألاسكا، حيث عُقدت القمة الأولى، ولكن لو أرادوا عقدها في أوروبا... لاتضح سريعا أن بودابست هي المكان الوحيد في أوروبا، الذي يمكن أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع اليوم".وأشار رئيس الوزراء المجري أيضًا إلى أن علاقاته الشخصية الجيدة طويلة الأمد مع الرئيسين الروسي والأمريكي، تعد ميزة له.وأعلن أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للقمة الروسية الأمريكية في بودابست، وأن العمل قد بدأ عليها.وأوضح أوربان: "أصدرت الليلة الماضية أمرا بتشكيل لجنة تنظيمية، حددنا أهم المهام، وبدأ العمل".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغايةإعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله إلى واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين
أوربان: القمة الروسية الأمريكية في المجر قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين لافروف وروبيو

06:37 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 07:11 GMT 17.10.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن القمة الروسية - الأمريكية في المجر، قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ماركو روبيو، المقررة الأسبوع المقبل.
وصرح أوربان، في حديث مع إذاعة "كوسوث": "أمس، طلب منا الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الاستعداد، ومن المقرر عقد اجتماع بين وزيري الخارجية... وقررا (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أن يحاول وزيرا الخارجية حل القضايا المتبقية في غضون أسبوع، وبعد ذلك بأسبوع، يمكنهما الحضور إلى بودابست".
وأوضح أوربان أن "بودابست خيار منطقي لعقد القمة الروسية الأمريكية، فالمجر هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي دأبت على الدعوة للسلام منذ 3 سنوات، ولن يواجه رئيسا البلدين أي مفاجآت سياسية".
وقال أوربان: "إذا تأملنا الأمر، لم تكن هناك خيارات أخرى، هناك أماكن عديدة خارج أوروبا كان من الممكن أن يُعقد فيها مثل هذا الاجتماع، على سبيل المثال، ألاسكا، حيث عُقدت القمة الأولى، ولكن لو أرادوا عقدها في أوروبا... لاتضح سريعا أن بودابست هي المكان الوحيد في أوروبا، الذي يمكن أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع اليوم".

منذ 3 سنوات، كنا الدولة الوحيدة التي دأبت على الدعوة للسلام، علانيةً، وعلنًا، بل وفعالية.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي
فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أمس, 18:50 GMT
وأشار رئيس الوزراء المجري أيضًا إلى أن علاقاته الشخصية الجيدة طويلة الأمد مع الرئيسين الروسي والأمريكي، تعد ميزة له.

لم نعبر قط بالصداقة من أجل مكاسب تكتيكية، بالطبع، هناك العديد من الجوانب السلبية، ولكن أحيانا تكون هناك مزايا أيضا، إنهم يبحثون عن مكان آمن من منظور عالمي، حيث يكون كل شيء منظمًا تقنيًا، وحيث لن يواجهوا أي مفاجآت سياسية، كانوا يبحثون عن منصة موثوقة، لذا تبدو بودابست خيارا منطقيا.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي
فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري
وأعلن أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للقمة الروسية الأمريكية في بودابست، وأن العمل قد بدأ عليها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
ترامب: الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا
أمس, 21:47 GMT
وأوضح أوربان: "أصدرت الليلة الماضية أمرا بتشكيل لجنة تنظيمية، حددنا أهم المهام، وبدأ العمل".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
إعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله إلى واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين
