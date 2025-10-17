https://sarabic.ae/20251017/أوربان-القمة-الروسية-الأميركية-في-هنغاريا-قد-تعقد-بعد-أسبوع-من-الاجتماعات-بين-لافروف-وروبيو-1106100429.html

أوربان: القمة الروسية الأمريكية في المجر قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين لافروف وروبيو

أوربان: القمة الروسية الأمريكية في المجر قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين لافروف وروبيو

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن القمة الروسية - الأمريكية في المجر، قد تعقد بعد أسبوع من الاجتماعات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي...

وصرح أوربان، في حديث مع إذاعة "كوسوث": "أمس، طلب منا الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) الاستعداد، ومن المقرر عقد اجتماع بين وزيري الخارجية... وقررا (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أن يحاول وزيرا الخارجية حل القضايا المتبقية في غضون أسبوع، وبعد ذلك بأسبوع، يمكنهما الحضور إلى بودابست".وأوضح أوربان أن "بودابست خيار منطقي لعقد القمة الروسية الأمريكية، فالمجر هي الدولة الوحيدة في أوروبا، التي دأبت على الدعوة للسلام منذ 3 سنوات، ولن يواجه رئيسا البلدين أي مفاجآت سياسية".وقال أوربان: "إذا تأملنا الأمر، لم تكن هناك خيارات أخرى، هناك أماكن عديدة خارج أوروبا كان من الممكن أن يُعقد فيها مثل هذا الاجتماع، على سبيل المثال، ألاسكا، حيث عُقدت القمة الأولى، ولكن لو أرادوا عقدها في أوروبا... لاتضح سريعا أن بودابست هي المكان الوحيد في أوروبا، الذي يمكن أن يُعقد فيه مثل هذا الاجتماع اليوم".وأشار رئيس الوزراء المجري أيضًا إلى أن علاقاته الشخصية الجيدة طويلة الأمد مع الرئيسين الروسي والأمريكي، تعد ميزة له.وأعلن أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للقمة الروسية الأمريكية في بودابست، وأن العمل قد بدأ عليها.وأوضح أوربان: "أصدرت الليلة الماضية أمرا بتشكيل لجنة تنظيمية، حددنا أهم المهام، وبدأ العمل".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت "مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست.ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغايةإعلام أمريكي: زيلينسكي "يتعرض لصدمة" بعد وصوله إلى واشنطن بسبب تصريحات ترامب عن بوتين

