خبير دولي: القرار الأمريكي نحو إنهاء الصراع في أوكرانيا.. والأوروبي لن يستطيع منع التسوية

علّق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور علي شكر، على أهمية الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "اليوم، هناك مسار لإنضاج تسوية معينة والاتصال يأتي في هذا السياق"، معتبرًا أن "ما قد يعيق التسوية أو التفاوض هي القواعد وخط المساومة والمكاسب الروسية والأمريكية". وشدد شكر على أنه "بعد هذه السنوات لم يتمكن الأوروبي والأمريكي والأطلسي من تحقيق أهدافه تجاه روسيا، بل استمرت في حضورها الدولي، وإدارة المعركة على المستوى السياسي والعسكري"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أصبحت على يقين أنه لا يمكن الذهاب باتجاه التصعيد لأن هناك خطوطًا حمراء وضعتها روسيا".وتابع الباحث في العلاقات الدولية: "أوروبا، ومن خلال المشهد الذي رأيناه في البيت الأبيض لا تستطيع فتح معركة كبرى"، مؤكدًا أن "القرار الأمريكي ذاهب باتجاه فعلي لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ولن يكون الأوروبي قادر على أن يشكل حجر عثرة في منع أي ترتيبات أو تسوية في الأزمة الأوكرانية".

