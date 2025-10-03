أمريكا لا تعتزم تزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لاستخدامها في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251003/أمريكا-لا-تعتزم-تزويد-أوروبا-بصواريخ-توماهوك-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1105558254.html
أمريكا لا تعتزم تزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لاستخدامها في أوكرانيا
أمريكا لا تعتزم تزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لاستخدامها في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لتسليمها إلى أوكرانيا، لكنها تدرس خيارات أخرى لدعم كييف بأسلحة بعيدة المدى.
2025-10-03T01:57+0000
2025-10-03T01:57+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
توماهوك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المخزون الحالي من صواريخ "توماهوك" مخصص بالدرجة الأولى للبحرية الأمريكية والتزامات عسكرية أخرى، ما يجعل من غير المرجح تحويل جزء منه إلى أوكرانيا. وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجه بدلا من ذلك إلى تزويد كييف بأسلحة أقصر مدى.وكان المبعوث الرئاسي الخاص كيث كيلوغ قد أوضح، الأحد الماضي، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مسألة نقل هذه الصواريخ. فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، أن واشنطن تدرس طلب كييف للحصول على "توماهوك".من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن أي قرار أمريكي بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا سيؤدي إلى "إلحاق ضرر بالغ" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا في مسار الأزمة.
https://sarabic.ae/20251002/بولندا-تبرم-صفقة-لشراء-صواريخ-أمريكية-متطورة-لطائرات-إف-35-1105557664.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا لا تعتزم تزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لاستخدامها في أوكرانيا

01:57 GMT 03.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon صواريخ توماهوك
صواريخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لتسليمها إلى أوكرانيا، لكنها تدرس خيارات أخرى لدعم كييف بأسلحة بعيدة المدى.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المخزون الحالي من صواريخ "توماهوك" مخصص بالدرجة الأولى للبحرية الأمريكية والتزامات عسكرية أخرى، ما يجعل من غير المرجح تحويل جزء منه إلى أوكرانيا. وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجه بدلا من ذلك إلى تزويد كييف بأسلحة أقصر مدى.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بولندا تبرم صفقة لشراء صواريخ أمريكية متطورة لطائرات "إف-35"
أمس, 23:06 GMT
وكان المبعوث الرئاسي الخاص كيث كيلوغ قد أوضح، الأحد الماضي، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مسألة نقل هذه الصواريخ. فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، أن واشنطن تدرس طلب كييف للحصول على "توماهوك".
من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن أي قرار أمريكي بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا سيؤدي إلى "إلحاق ضرر بالغ" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا في مسار الأزمة.
