أمريكا لا تعتزم تزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لاستخدامها في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتزويد أوروبا بصواريخ "توماهوك" لتسليمها إلى أوكرانيا، لكنها تدرس خيارات أخرى لدعم كييف بأسلحة بعيدة... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T01:57+0000
2025-10-03T01:57+0000
2025-10-03T01:57+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
توماهوك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المخزون الحالي من صواريخ "توماهوك" مخصص بالدرجة الأولى للبحرية الأمريكية والتزامات عسكرية أخرى، ما يجعل من غير المرجح تحويل جزء منه إلى أوكرانيا. وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجه بدلا من ذلك إلى تزويد كييف بأسلحة أقصر مدى.وكان المبعوث الرئاسي الخاص كيث كيلوغ قد أوضح، الأحد الماضي، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مسألة نقل هذه الصواريخ. فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، أن واشنطن تدرس طلب كييف للحصول على "توماهوك".من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن أي قرار أمريكي بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا سيؤدي إلى "إلحاق ضرر بالغ" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا في مسار الأزمة.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, توماهوك
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المخزون الحالي من صواريخ "توماهوك" مخصص بالدرجة الأولى للبحرية الأمريكية والتزامات عسكرية أخرى، ما يجعل من غير المرجح تحويل جزء منه إلى أوكرانيا. وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجه بدلا من ذلك إلى تزويد كييف بأسلحة أقصر مدى.
وكان المبعوث الرئاسي الخاص كيث كيلوغ قد أوضح، الأحد الماضي، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مسألة نقل هذه الصواريخ. فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، أن واشنطن تدرس طلب كييف للحصول على "توماهوك".
من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن أي قرار أمريكي بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا
سيؤدي إلى "إلحاق ضرر بالغ" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا في مسار الأزمة.