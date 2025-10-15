ترامب: أعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/ترامب-أعمل-بجد-على-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1106048558.html
ترامب: أعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية
ترامب: أعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدا منها. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T19:39+0000
2025-10-15T19:39+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وقال ترامب في مقابلة وسائل إعلام أمريكية: "أعمل بجد على الملف الروسي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ستكون سعيدة برؤية براعة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على الساحة الأوكرانية، مشيرا إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ويتكوف هو من حلّ جميع مشاكل الشرق الأوسط.وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "يحظى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بثقة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن بذاته عن ذلك عندما أشار أخيرا إلى أن ستيف ويتكوف قد حل أخيرا جميع مشاكل الشرق الأوسط، ونحن بحاجة إليه ليُوظّف مواهبه على الساحة الأوكرانية. من جهتنا سنكون سعداء بذلك، فهو شخص منطقي للغاية".لافروف: التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا يضر بتطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكالافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
https://sarabic.ae/20251015/لافروف-يصف-توقيع-إعلان-غزة-بالمؤشر-المهم-للوضع-في-أوكرانيا-1106043484.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ترامب: أعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية

19:39 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدا منها.
وقال ترامب في مقابلة وسائل إعلام أمريكية: "أعمل بجد على الملف الروسي".

وأضاف ردا على ملاحظة مفادها أن الصراع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدا من الصراع في أوكرانيا: "هذا صحيح. أحدهما مستمر منذ ثلاث سنوات، والآخر منذ ثلاثة آلاف سنة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في افتتاح الجمعية الـ16 للعالم الروسي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
لافروف يصف توقيع إعلان غزة بالمؤشر المهم للوضع في أوكرانيا
16:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ستكون سعيدة برؤية براعة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على الساحة الأوكرانية، مشيرا إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ويتكوف هو من حلّ جميع مشاكل الشرق الأوسط.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "يحظى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بثقة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن بذاته عن ذلك عندما أشار أخيرا إلى أن ستيف ويتكوف قد حل أخيرا جميع مشاكل الشرق الأوسط، ونحن بحاجة إليه ليُوظّف مواهبه على الساحة الأوكرانية. من جهتنا سنكون سعداء بذلك، فهو شخص منطقي للغاية".
لافروف: التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا يضر بتطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала