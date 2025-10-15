https://sarabic.ae/20251015/ترامب-أعمل-بجد-على-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1106048558.html
ترامب: أعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية
ترامب: أعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعمل بجد على تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدا منها. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة وسائل إعلام أمريكية: "أعمل بجد على الملف الروسي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ستكون سعيدة برؤية براعة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على الساحة الأوكرانية، مشيرا إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ويتكوف هو من حلّ جميع مشاكل الشرق الأوسط.وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "يحظى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بثقة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن بذاته عن ذلك عندما أشار أخيرا إلى أن ستيف ويتكوف قد حل أخيرا جميع مشاكل الشرق الأوسط، ونحن بحاجة إليه ليُوظّف مواهبه على الساحة الأوكرانية. من جهتنا سنكون سعداء بذلك، فهو شخص منطقي للغاية".لافروف: التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا يضر بتطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكالافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
وقال ترامب في مقابلة وسائل إعلام أمريكية: "أعمل بجد على الملف الروسي".
وأضاف ردا على ملاحظة مفادها أن الصراع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدا من الصراع في أوكرانيا: "هذا صحيح. أحدهما مستمر منذ ثلاث سنوات، والآخر منذ ثلاثة آلاف سنة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ستكون سعيدة برؤية براعة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على الساحة الأوكرانية، مشيرا إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ويتكوف هو من حلّ جميع مشاكل الشرق الأوسط.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "يحظى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بثقة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن بذاته عن ذلك عندما أشار أخيرا إلى أن ستيف ويتكوف قد حل أخيرا جميع مشاكل الشرق الأوسط، ونحن بحاجة إليه ليُوظّف مواهبه على الساحة الأوكرانية. من جهتنا سنكون سعداء بذلك، فهو شخص منطقي للغاية".