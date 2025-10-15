https://sarabic.ae/20251015/لافروف-يصف-توقيع-إعلان-غزة-بالمؤشر-المهم-للوضع-في-أوكرانيا-1106043484.html

لافروف يصف توقيع إعلان غزة بالمؤشر المهم للوضع في أوكرانيا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، توقيع إعلان شرم الشيخ بشأن التسوية في قطاع غزة بالمؤشر المهم على وضع الروس في أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ما حدث في شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول له دلالة أيضا. ففي "قمة السلام"، وقع إعلان دونالد ترامب بشأن السلام والازدهار المستدامين. ويؤكد الإعلان على أن حماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن، واحترام كرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى التسامح وتكافؤ الفرص لجميع المناطق".وتابع لافروف: "فيما يتعلق بجزء آخر من الشرق الأوسط، سوريا، صرح المبعوث الأمريكي توم باراك بأن الجمهورية العربية السورية بحاجة إلى نظام أشبه بالفيدرالية، يحافظ على ثقافة ولغة جميع المجموعات العرقية والدينية في المجتمع".وختم بالقول: "هذا بالضبط ما ركزت عليه اتفاقيات مينسك. ولسبب ما، يبدو الغرب مستعدًا لتطبيق هذه المبادئ في كل مكان، لكنه "غير مستعد" في أوكرانيا".وقال لافروف في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية في وقت سابق: "نحن نتمنى بصدق النجاح لقمة اليوم في شرم الشيخ، والتي يشارك فيها، على حد علمي، أكثر من عشرين دولة من العالم العربي وعدد من الدول الغربية".نتنياهو في شرم الشيخ بعد اتصال هاتفي مع السيسي وترامبنتنياهو: الحرب انتهت

