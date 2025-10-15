لافروف يصف توقيع إعلان غزة بالمؤشر المهم للوضع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/لافروف-يصف-توقيع-إعلان-غزة-بالمؤشر-المهم-للوضع-في-أوكرانيا-1106043484.html
لافروف يصف توقيع إعلان غزة بالمؤشر المهم للوضع في أوكرانيا
لافروف يصف توقيع إعلان غزة بالمؤشر المهم للوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، توقيع إعلان شرم الشيخ بشأن التسوية في قطاع غزة بالمؤشر المهم على وضع الروس في أوكرانيا. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T16:36+0000
2025-10-15T16:36+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094500082_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_26716b3774bbdcfc30622cf5cab71983.jpg
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ما حدث في شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول له دلالة أيضا. ففي "قمة السلام"، وقع إعلان دونالد ترامب بشأن السلام والازدهار المستدامين. ويؤكد الإعلان على أن حماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن، واحترام كرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى التسامح وتكافؤ الفرص لجميع المناطق".وتابع لافروف: "فيما يتعلق بجزء آخر من الشرق الأوسط، سوريا، صرح المبعوث الأمريكي توم باراك بأن الجمهورية العربية السورية بحاجة إلى نظام أشبه بالفيدرالية، يحافظ على ثقافة ولغة جميع المجموعات العرقية والدينية في المجتمع".وختم بالقول: "هذا بالضبط ما ركزت عليه اتفاقيات مينسك. ولسبب ما، يبدو الغرب مستعدًا لتطبيق هذه المبادئ في كل مكان، لكنه "غير مستعد" في أوكرانيا".وقال لافروف في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية في وقت سابق: "نحن نتمنى بصدق النجاح لقمة اليوم في شرم الشيخ، والتي يشارك فيها، على حد علمي، أكثر من عشرين دولة من العالم العربي وعدد من الدول الغربية".نتنياهو في شرم الشيخ بعد اتصال هاتفي مع السيسي وترامبنتنياهو: الحرب انتهت
https://sarabic.ae/20251013/لافروف-روسيا-تخشى-تكرار-أزمة-غزة-وتدعو-كل-الدول-المعنية-إلى-منع-مثل-هذا-السيناريو-1105912932.html
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094500082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df885f8038ef72b1911e672d376c3c5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة

لافروف يصف توقيع إعلان غزة بالمؤشر المهم للوضع في أوكرانيا

16:36 GMT 15.10.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في افتتاح الجمعية الـ16 للعالم الروسي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في افتتاح الجمعية الـ16 للعالم الروسي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، توقيع إعلان شرم الشيخ بشأن التسوية في قطاع غزة بالمؤشر المهم على وضع الروس في أوكرانيا.
وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ما حدث في شرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول له دلالة أيضا. ففي "قمة السلام"، وقع إعلان دونالد ترامب بشأن السلام والازدهار المستدامين. ويؤكد الإعلان على أن حماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن، واحترام كرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى التسامح وتكافؤ الفرص لجميع المناطق".

وأضاف: "يدعو الإعلان إلى القضاء على التطرف والراديكالية بجميع أشكالهما. "كلمات من ذهب". ولسبب ما، ينطبق هذا على الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنه لا ينطبق على الروس في أوكرانيا".

وتابع لافروف: "فيما يتعلق بجزء آخر من الشرق الأوسط، سوريا، صرح المبعوث الأمريكي توم باراك بأن الجمهورية العربية السورية بحاجة إلى نظام أشبه بالفيدرالية، يحافظ على ثقافة ولغة جميع المجموعات العرقية والدينية في المجتمع".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
لافروف: روسيا تخشى تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو
13 أكتوبر, 08:48 GMT
وختم بالقول: "هذا بالضبط ما ركزت عليه اتفاقيات مينسك. ولسبب ما، يبدو الغرب مستعدًا لتطبيق هذه المبادئ في كل مكان، لكنه "غير مستعد" في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا تخشى من تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو، مشيرا إلى أن خطة ترامب حول غزة هي أفضل ما هو مطروح على الطاولة، لكنها لا تحل القضية الفلسطينية.

وقال لافروف في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية في وقت سابق: "نحن نتمنى بصدق النجاح لقمة اليوم في شرم الشيخ، والتي يشارك فيها، على حد علمي، أكثر من عشرين دولة من العالم العربي وعدد من الدول الغربية".
نتنياهو في شرم الشيخ بعد اتصال هاتفي مع السيسي وترامب
نتنياهو: الحرب انتهت
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала