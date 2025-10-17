عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
الاستخبارات الخارجية الروسية: موسكو تعتبر إمداد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" خطوة عدائية
الاستخبارات الخارجية الروسية: موسكو تعتبر إمداد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" خطوة عدائية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك"... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "لم يُبدِ ارتياحه لفكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم صواريخ "توماهوك" لخصوم روسيا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين أمس الخميس.وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".ووفقًا للمسؤول السابق في البنتاغون، مارك كانسيان، تمتلك الولايات المتحدة 4150 صاروخًا من هذا النوع. ومع ذلك، من المرجح أن واشنطن لن تتمكن من تزويد كييف إلا بوحدات قليلة.
أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك" المجنحة، بمثابة "خطوة عدائية".
وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "لم يُبدِ ارتياحه لفكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم صواريخ "توماهوك" لخصوم روسيا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين أمس الخميس.
وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "في سلسلة التصريحات حول إمكانية تسليم صواريخ "توماهوك"، ذكر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، من بين تعليقات أخرى، أنه لا يريد تصعيدا. وأقر بأنه سيكون تصعيدا، بل تصعيدا خطيرًا للغاية (في حال تسليم الصواريخ)، ولن تكون أوكرانيا متورطة بعد الآن، وهذا من شأنه ببساطة أن يُلحق ضررا بالغا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينهي الجمود التام الذي أوصلت إليه إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق) جو بايدن، هذه العلاقات".

وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".

وقالت التقارير: "قد تخصص واشنطن ما بين 20 إلى 50 صاروخ "توماهوك" لكييف، وهو ما لن يكون له تأثير حاسم على ديناميكيات الحرب".

ووفقًا للمسؤول السابق في البنتاغون، مارك كانسيان، تمتلك الولايات المتحدة 4150 صاروخًا من هذا النوع. ومع ذلك، من المرجح أن واشنطن لن تتمكن من تزويد كييف إلا بوحدات قليلة.
