https://sarabic.ae/20251017/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-إمداد-نظام-كييف-بصواريخ-توماهوك-خطوة-عدائية-1106103163.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: موسكو تعتبر إمداد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" خطوة عدائية

الاستخبارات الخارجية الروسية: موسكو تعتبر إمداد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" خطوة عدائية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، بأن روسيا ستعتبر إمداد الولايات المتحدة الأمريكية، المحتمل، لكييف بصواريخ "توماهوك"... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T08:29+0000

2025-10-17T08:29+0000

2025-10-17T08:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104399/47/1043994746_0:406:2627:1883_1920x0_80_0_0_fe7445164e13203234bd7454283adb78.jpg

وقال ناريشكين في تصريحات لصحفيين، إن "روسيا ستعتبر هذه الخطوة، إن حدثت، عدائية... فهي ستزيد بشكل كبير المخاطر الأمنية، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، تعليقًا على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن "الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة"، على حد قوله.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ "توماهوك". لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "لم يُبدِ ارتياحه لفكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم صواريخ "توماهوك" لخصوم روسيا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين أمس الخميس.وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً، هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ "توماهوك"؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتًا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق،" مضيفًا: "لا أحد يريد أن يكون هدفًا لصاروخ "توماهوك".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التزويد المحتمل بصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بآفاق تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".ووفقًا للمسؤول السابق في البنتاغون، مارك كانسيان، تمتلك الولايات المتحدة 4150 صاروخًا من هذا النوع. ومع ذلك، من المرجح أن واشنطن لن تتمكن من تزويد كييف إلا بوحدات قليلة.

https://sarabic.ae/20251014/لوكاشينكو-صواريخ-توماهوك-لن-تحل-الصراع-في-أوكرانيا-وقد-تؤدي-فقط-إلى-حرب-نووية-1105995564.html

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-قد-أناقش-صواريخ-توماهوك-مع-بوتين-1105922218.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية