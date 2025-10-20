عربي
فيكو: سلوفاكيا والإمارات العربية المتحدة تعلقان آمالهما على لقاء بوتين وترامب
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الاثنين، أن سلوفاكيا والإمارات العربية المتحدة تعلقان آمالا كبيرة على عقد لقاء جديد بين الرئيس الروسي فلاديمير...
وقال فيكو في رسالة فيديو نشرت في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عقب محادثاته مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان: "ليس من المستغرب أننا خصصنا جزءا كبيرا من اجتماعنا للحرب في أوكرانيا، التي نعتقد كلانا أنه لا حل عسكري لها، ولدينا آمال كبيرة على قمة ترامب وبوتين في بودابست".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.ترامب: كثيرون "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانياالخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
فيكو: سلوفاكيا والإمارات العربية المتحدة تعلقان آمالهما على لقاء بوتين وترامب

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الاثنين، أن سلوفاكيا والإمارات العربية المتحدة تعلقان آمالا كبيرة على عقد لقاء جديد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بودابست.
وقال فيكو في رسالة فيديو نشرت في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عقب محادثاته مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان: "ليس من المستغرب أننا خصصنا جزءا كبيرا من اجتماعنا للحرب في أوكرانيا، التي نعتقد كلانا أنه لا حل عسكري لها، ولدينا آمال كبيرة على قمة ترامب وبوتين في بودابست".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن فيكو ورئيس الإمارات الشيخ أكدا خلال اجتماع في أبو ظبي على أهمية حل الأزمات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى بالوسائل الدبلوماسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: لا بد من مناقشة فورية للقضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية
17:25 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
ترامب: كثيرون "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
