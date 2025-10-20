https://sarabic.ae/20251020/ترامب-كثيرون-سيدفعون-ثمنا-باهظا-إذا-لم-يتم-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1106215191.html

ترامب: كثيرون "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن كثيرين "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض: "نحاول التوصل إلى اتفاق. إذا توصلنا إلى اتفاق، فهذا رائع. أما إذا لم نتوصل إليه، فسيدفع الكثيرون ثمنا باهظا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.وأشار إلى أن "موقف روسيا والرئيس بوتين (بشأن التسوية الأوكرانية ) ثابت ومعروف جيدا"، مؤكدا أن روسيا لا تزال تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن العمل جارٍ بجدية.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين

