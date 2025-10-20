https://sarabic.ae/20251020/ترامب-كثيرون-سيدفعون-ثمنا-باهظا-إذا-لم-يتم-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1106215191.html
ترامب: كثيرون "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا
ترامب: كثيرون "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن كثيرين "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن كثيرين "سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يتم حل الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض: "نحاول التوصل إلى اتفاق. إذا توصلنا إلى اتفاق، فهذا رائع. أما إذا لم نتوصل إليه، فسيدفع الكثيرون ثمنا باهظا".
وأشار ترامب إلى أنه لا يعتقد أن أوكرانيا قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا، لافتا إلى أن الحرب في أوكرانيا لم تكن تندلع لو كان رئيسا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.
وأشار إلى أن "موقف روسيا والرئيس بوتين (بشأن التسوية الأوكرانية ) ثابت ومعروف جيدا"، مؤكدا أن روسيا لا تزال تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن العمل جارٍ بجدية.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست
. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.