الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
صرّح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في المجر سيكون "أهم قمة في القرن الحادي...
وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "تي في بينك" الصربية: "سأكون في بودابست بعد ظهر يوم الاثنين مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وسنناقش جميع القضايا المهمة من الطاقة إلى التعاون اليومي".وأضاف: "يسعدني أن أوربان أُتيحت له فرصة تنظيم أهم قمة في تاريخ القرن الحادي والعشرين بين ترامب وبوتين. وكصديق لأوربان وللمجر، أشعر بالفخر والسعادة".وكان بوتين وترامب قد أجريا يوم الخميس مكالمتهما الهاتفية الثامنة منذ بداية العام، واستمرت ساعتين ونصف.وقال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف إن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير لعقد لقاء جديد بين الزعيمين قد يُعقد في بودابست. ووفقًا لأوشاكوف، فقد اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية مكانًا للقمة، وأيّده الرئيس الروسي في ذلك.
وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "تي في بينك" الصربية: "سأكون في بودابست بعد ظهر يوم الاثنين مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وسنناقش جميع القضايا المهمة من الطاقة إلى التعاون اليومي".
وأضاف: "يسعدني أن أوربان أُتيحت له فرصة تنظيم أهم قمة في تاريخ القرن الحادي والعشرين بين ترامب وبوتين. وكصديق لأوربان وللمجر، أشعر بالفخر والسعادة".
وكان بوتين وترامب قد أجريا يوم الخميس مكالمتهما الهاتفية الثامنة منذ بداية العام، واستمرت ساعتين ونصف.
وقال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف إن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير لعقد لقاء جديد بين الزعيمين قد يُعقد في بودابست
. ووفقًا لأوشاكوف، فقد اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية مكانًا للقمة، وأيّده الرئيس الروسي في ذلك.