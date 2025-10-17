عربي
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "أطلع فلاديمير بوتين، أوربان على أهم ما جاء في محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "خلال الاتصالات المقبلة مع الممثلين الأمريكيين، من المتوقع مناقشة آلية اتخاذ مزيد من الإجراءات في سياق إيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، بهدف عقد قمة روسية أمريكية مستقبلية في العاصمة المجرية".وأعرب أوربان عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية محتملة في بودابست.وأفاد البيان: "أعرب فيكتور أوربان، عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية، محتملة في بودابست".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر.الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد خلال أسبوعين
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، كشف خلالها عن المحاور الرئيسية لمحادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "أطلع فلاديمير بوتين، أوربان على أهم ما جاء في محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "خلال الاتصالات المقبلة مع الممثلين الأمريكيين، من المتوقع مناقشة آلية اتخاذ مزيد من الإجراءات في سياق إيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، بهدف عقد قمة روسية أمريكية مستقبلية في العاصمة المجرية".
وأعرب أوربان عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية محتملة في بودابست.

وتمت الإشارة إلى أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري، جرت بمبادرة من الجانب المجري.

وأفاد البيان: "أعرب فيكتور أوربان، عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية، محتملة في بودابست".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الكرملين: بوتين أوضح لترامب موقف روسيا بشأن تسليم صواريخ "توماهوك"
10:13 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.
وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر.
الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد خلال أسبوعين
