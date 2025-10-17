https://sarabic.ae/20251017/بوتين-يطلع-أوربان-على-المحاور-الرئيسية-لمحادثته-مع-ترامب--الكرملين-1106117288.html
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، كشف... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T11:00+0000
2025-10-17T11:00+0000
2025-10-17T11:17+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
فيكتور أوربان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b2d8ddcf13561ca0c35fafd6df0278f5.jpg
وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "أطلع فلاديمير بوتين، أوربان على أهم ما جاء في محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "خلال الاتصالات المقبلة مع الممثلين الأمريكيين، من المتوقع مناقشة آلية اتخاذ مزيد من الإجراءات في سياق إيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، بهدف عقد قمة روسية أمريكية مستقبلية في العاصمة المجرية".وأعرب أوربان عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية محتملة في بودابست.وأفاد البيان: "أعرب فيكتور أوربان، عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية، محتملة في بودابست".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر.الكرملين: اللقاء بين بوتين وترامب قد يعقد خلال أسبوعين
https://sarabic.ae/20251017/الكرملين-بوتين-أوضح-لترامب-موقف-روسيا-بشأن-تسليم-صواريخ-توماهوك--عاجل-1106112495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8caad097b5d0648d41f7d3def1f7634a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان
روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
11:00 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 11:17 GMT 17.10.2025)
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، كشف خلالها عن المحاور الرئيسية لمحادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "أطلع فلاديمير بوتين، أوربان على أهم ما جاء في محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه "خلال الاتصالات المقبلة مع الممثلين الأمريكيين، من المتوقع مناقشة آلية اتخاذ مزيد من الإجراءات في سياق إيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، بهدف عقد قمة روسية أمريكية مستقبلية في العاصمة المجرية".
وأعرب أوربان عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية محتملة في بودابست.
وتمت الإشارة إلى أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري، جرت بمبادرة من الجانب المجري.
وأفاد البيان: "أعرب فيكتور أوربان، عن استعداده لتهيئة الظروف لعقد قمة روسية أمريكية، محتملة في بودابست".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.
وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست
، عاصمة المجر.