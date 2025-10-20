https://sarabic.ae/20251020/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأمريكي--عاجل-1106210115.html

الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وأضاف ريابكوف للصحفيين: "الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الأمريكية، بما فيها القضايا الاقتصادية تتصدر محادثات لافروف وروبيو المرتقبة"، وأكد أن "اللقاء يقترب، وهذه المسألة على عكس اللقاءات المباشرة، وهي في مرحلة متقدمة من التنسيق".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية

