https://sarabic.ae/20251020/الخارجية-الروسية-لافروف-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نظيره-الأمريكي--عاجل-1106210115.html
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T14:33+0000
2025-10-20T14:33+0000
2025-10-20T14:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105214969_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_92fa16487edd6d1e6abd967f1151c755.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وأضاف ريابكوف للصحفيين: "الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الأمريكية، بما فيها القضايا الاقتصادية تتصدر محادثات لافروف وروبيو المرتقبة"، وأكد أن "اللقاء يقترب، وهذه المسألة على عكس اللقاءات المباشرة، وهي في مرحلة متقدمة من التنسيق".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
https://sarabic.ae/20251020/موسكو-لم-يتم-الاتفاق-بعد-على-موعد-ومكان-المشاورات-الروسية-الأمريكية-المستقبلية--1106205141.html
https://sarabic.ae/20251020/دوغين-يعلق-على-اختيار-ترامب-لبودابست-مكانا-للقاء-بوتين-1106208760.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105214969_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_eebd9a62570f2961260a5f2fda6b6e85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو
14:33 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 14:51 GMT 20.10.2025)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".
وأضاف البيان: "جرى نقاش بنّاء حول الخطوات الملموسة الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثة الهاتفية، في 16 أكتوبر، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.
وقال ريابكوف: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ولا تفاهم حتى الآن حول مكان وزمان اللقاء بينهما، لكن الاتصالات مع واشنطن مستمرة على جميع المستويات".
وأضاف ريابكوف للصحفيين: "الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الأمريكية
، بما فيها القضايا الاقتصادية تتصدر محادثات لافروف وروبيو المرتقبة"، وأكد أن "اللقاء يقترب، وهذه المسألة على عكس اللقاءات المباشرة، وهي في مرحلة متقدمة من التنسيق".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.
ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست
. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.