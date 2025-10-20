عربي
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وأضاف ريابكوف للصحفيين: "الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الأمريكية، بما فيها القضايا الاقتصادية تتصدر محادثات لافروف وروبيو المرتقبة"، وأكد أن "اللقاء يقترب، وهذه المسألة على عكس اللقاءات المباشرة، وهي في مرحلة متقدمة من التنسيق".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرينترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
الخارجية الروسية: لافروف يجري محادثة هاتفية مع روبيو

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".

وأضاف البيان: "جرى نقاش بنّاء حول الخطوات الملموسة الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثة الهاتفية، في 16 أكتوبر، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
11:40 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.

وقال ريابكوف: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ولا تفاهم حتى الآن حول مكان وزمان اللقاء بينهما، لكن الاتصالات مع واشنطن مستمرة على جميع المستويات".

وأضاف ريابكوف للصحفيين: "الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الأمريكية، بما فيها القضايا الاقتصادية تتصدر محادثات لافروف وروبيو المرتقبة"، وأكد أن "اللقاء يقترب، وهذه المسألة على عكس اللقاءات المباشرة، وهي في مرحلة متقدمة من التنسيق".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوغين يعلق على اختيار ترامب لبودابست مكانا للقاء بوتين
13:57 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.

وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.

ووفقا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة المجرية، وأيد الرئيس الروسي الفكرة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وقال إن هذا العمل بدأ مساء الخميس.
الرئيس الصربي: قمة بوتين وترامب في بودابست ستكون الأهم في القرن الحادي والعشرين
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
