الكرملين: موسكو تتطلع لأن تتيح القمة الروسية الأمريكية فرصة لدفع عجلة التسوية في أوكرانيا
الكرملين: موسكو تتطلع لأن تتيح القمة الروسية الأمريكية فرصة لدفع عجلة التسوية في أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما تتوقعه موسكو من القمة المقبلة: "أول شيء هو المضي قدما نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني".وأكد بيسكوف للصحفيين، "أكرر مرة أخرى: الاستعدادات للقمة (في بودابست) لم تبدأ بعد بشكل كامل ".وأكد أن روسيا تواصل التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن العمل جارٍ بجدية.وتابع: "نرى تصريحات متناقضة للغاية صادرة عن كييف. نرى أن موقف نظام كييف مليء بالتناقضات، وكل هذا، بالطبع، لا يساهم في عملية السلام".وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تقارير إعلامية أجنبية حول تصريحات ترامب: "الجانب الروسي قدم إجابة في كل مرة (بشأن إمكانية تجميد الصراع مع أوكرانيا). هذه الإجابة معروفة جيدًا، والموقف الروسي ثابت لم يتغير".وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد تلقت إخطارًا بقرار توريد صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "لا يمكن أن تكون هناك أي إخطارات رسمية بهذا الشأن . نحن نستمع إلى التصريحات بهذا الشأن، وهذا هو دليلنا" .في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست.أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وحسب قوله، بدأ العمل في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد رئيس الوزراء المجري أن فرص نجاح القمة الروسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا كبيرة.ترامب لزيلينسكي: حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإنهاء القتالترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى "وقف القتال فورا"
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما تتوقعه موسكو من القمة المقبلة: "أول شيء هو المضي قدما نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني".
وأوضح بيسكوف أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، مشيرا إلى أنه لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاجتماع المقبل.
وأكد بيسكوف للصحفيين، "أكرر مرة أخرى: الاستعدادات للقمة (في بودابست) لم تبدأ بعد بشكل كامل ".
وأشار إلى أن "موقف روسيا والرئيس بوتين (بشأن التسوية الأوكرانية ) ثابت ومعروف جيدا".
وأكد أن روسيا تواصل التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن العمل جارٍ بجدية.
وتابع: "نرى تصريحات متناقضة للغاية صادرة عن كييف. نرى أن موقف نظام كييف مليء بالتناقضات، وكل هذا، بالطبع، لا يساهم في عملية السلام".
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تقارير إعلامية أجنبية حول تصريحات ترامب: "الجانب الروسي قدم إجابة في كل مرة (بشأن إمكانية تجميد الصراع مع أوكرانيا). هذه الإجابة معروفة جيدًا، والموقف الروسي ثابت لم يتغير".
وقال بيسكوف: ردا على سؤال حول سبب موافقة بوتين على لقاء ترامب في بودابست: "يتمتع الرئيس ترامب بعلاقة دافئة إلى حد ما مع أوربان، ويتمتع الرئيس بوتين بعلاقة بناءة للغاية. وهذا، بالطبع، ساهم بشكل كبير في التفاهم الذي تم تطويره خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة" .
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد تلقت إخطارًا بقرار توريد صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "لا يمكن أن تكون هناك أي إخطارات رسمية بهذا الشأن . نحن نستمع إلى التصريحات بهذا الشأن، وهذا هو دليلنا" .
في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست.
ووفقًا لأوشاكوف، اقترح الرئيس الأمريكي عقد اللقاء في العاصمة المجرية، وقد أيّد الرئيس الروسي الفكرة.
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وحسب قوله، بدأ العمل في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد رئيس الوزراء المجري أن فرص نجاح القمة الروسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا كبيرة.