https://sarabic.ae/20251020/الكرملين-موسكو-تتطلع-لأن-تتيح-القمة-الروسية-الأمريكية-فرصة-لدفع-عجلة-التسوية-في-أوكرانيا--عاجل--1106197859.html

الكرملين: موسكو تتطلع لأن تتيح القمة الروسية الأمريكية فرصة لدفع عجلة التسوية في أوكرانيا

الكرملين: موسكو تتطلع لأن تتيح القمة الروسية الأمريكية فرصة لدفع عجلة التسوية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تتوقع أن توفر القمة الروسية الأمريكية الجديدة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للصراع... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T09:55+0000

2025-10-20T09:55+0000

2025-10-20T10:12+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103785682_0:0:1809:1018_1920x0_80_0_0_7b55755f5e614c49cca20cf211a2de32.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما تتوقعه موسكو من القمة المقبلة: "أول شيء هو المضي قدما نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني".وأكد بيسكوف للصحفيين، "أكرر مرة أخرى: الاستعدادات للقمة (في بودابست) لم تبدأ بعد بشكل كامل ".وأكد أن روسيا تواصل التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن العمل جارٍ بجدية.وتابع: "نرى تصريحات متناقضة للغاية صادرة عن كييف. نرى أن موقف نظام كييف مليء بالتناقضات، وكل هذا، بالطبع، لا يساهم في عملية السلام".وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تقارير إعلامية أجنبية حول تصريحات ترامب: "الجانب الروسي قدم إجابة في كل مرة (بشأن إمكانية تجميد الصراع مع أوكرانيا). هذه الإجابة معروفة جيدًا، والموقف الروسي ثابت لم يتغير".وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد تلقت إخطارًا بقرار توريد صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "لا يمكن أن تكون هناك أي إخطارات رسمية بهذا الشأن . نحن نستمع إلى التصريحات بهذا الشأن، وهذا هو دليلنا" .في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أجرى بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام. وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورًا التحضير للقاء جديد بين الزعيمين، والذي قد يُعقد في بودابست.أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أمر بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير لقمة بودابست. وحسب قوله، بدأ العمل في 16 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد رئيس الوزراء المجري أن فرص نجاح القمة الروسية الأمريكية في تحقيق السلام في أوكرانيا كبيرة.ترامب لزيلينسكي: حان الوقت للتوصل إلى صفقة وإنهاء القتالترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى "وقف القتال فورا"

https://sarabic.ae/20251017/ترامب-سيكون-من-دواعي-الشرف-لي-إنهاء-الصراع-بين-روسيا-أوكرانيا-والبلدان-لديهما-قواسم-مشتركة-1106134824.html

https://sarabic.ae/20251020/ترامب-لم-أناقش-تنازل-أوكرانيا-عن-منطقة-دونباس-لروسيا-1106191478.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم