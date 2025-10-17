https://sarabic.ae/20251017/ترامب-يدعو-روسيا-وأوكرانيا-إلى-وقف-القتال-فورا-1106136758.html

ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى "وقف القتال فورا"

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم، ووصف اللقاء بأنه "جيد وودي للغاية"، مشيرًا إلى أنه حث الطرفين على إنهاء... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب: "برأيي، يجب أن تتوقف الحرب فورًا. عند خط الجبهة، أينما كان، يجب أن يتوقف القتال، وإلا فالأمر سيصبح معقدًا للغاية ولن يكون بالإمكان حله أبدًا. يجب التوقف عند خط الجبهة، وعلى كلا الجانبين العودة إلى منازلهم وعائلاتهم ووقف القتل، وهذا كل ما في الأمر".وأضاف: "توقفوا الآن عند خط المعركة. قلت ذلك للرئيس زيلينسكي، وقلته أيضًا للرئيس بوتين. شكرًا للجميع".وأول أمس الخميس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير يوم الخميس محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

